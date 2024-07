La phase 3 de Covenant House Vancouver, qui se trouve au 326, rue Pender Ouest, ajoute 44 nouveaux logements avec services de soutien pour les jeunes de 16 à 24 ans de la collectivité. L'inauguration de cet immeuble marque la dernière étape d'un projet de construction et d'aménagement en 3 phases. Il offre au total 152 logements et places d'hébergement nouveaux ou rénovés aux jeunes à risque de la collectivité.

L'immeuble de 4 étages est le résultat d'un partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial, la Ville de Vancouver et Covenant House Vancouver. Covenant House exploite l'immeuble et offre sur place des services aux jeunes dans le cadre de son programme Rights of Passage, notamment des formations sur les aptitudes à la vie quotidienne, des possibilités d'études et d'emploi, des services de gestion des cas et l'accès à des services cliniques de soutien.

Le rez-de-chaussée de l'immeuble comprend plusieurs espaces partagés, dont une cuisine destinée à la formation pour enseigner aux résidents les aptitudes à la vie quotidienne, un salon, des salles de réunion. Une buanderie se trouve à chaque étage de l'immeuble. Les résidents ont également accès à une cour communautaire comprenant un jardin et un barbecue, à un programme de vélopartage, à une salle de conditionnement physique et à une salle dédiée à la médecine autochtone. Tous les logements comprennent une salle de bains et une cuisinette. Au moment d'emménager dans l'immeuble, les résidents reçoivent aussi des articles dont ils peuvent avoir besoin, comme des ustensiles de cuisine.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

4,2 millions de dollars du gouvernement fédéral, dont 1,9 million de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, 2,3 millions de dollars dans le cadre de la subvention pour la conversion de 19 refuges en logements de transition et 10 000 dollars dans le cadre du fonds canadien pour l'accessibilité;

la Colombie-Britannique a fourni 4,5 millions de dollars de financement en capital par l'entremise de BC Housing, dans le cadre du programme Shovel Ready Housing;

la Ville de Vancouver a fourni le terrain, qui a été loué à Covenant House pour un montant symbolique;

a fourni le terrain, qui a été loué à Covenant House pour un montant symbolique; Covenant House Vancouver a fourni 1,3 million de dollars en liquidités;

un donateur anonyme a fourni une subvention de 1 million de dollars.

Citations :

« Covenant House a une solide tradition d'aider les jeunes à risque qui se trouvent à Vancouver. Je suis heureuse d'assister à l'inauguration de la dernière phase de cet ensemble résidentiel qui permettra à Covenant House de poursuivre son important travail au service de cette collectivité. Les jeunes de Vancouver devraient toujours avoir un chez-soi sûr et un endroit où ils peuvent accéder à du soutien. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous voulons protéger les jeunes personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir en Colombie-Britannique en leur offrant des logements et des places d'hébergement sûres, stables et comprenant des services de soutien. C'est l'un des principaux objectifs de notre plan Belonging in BC. Covenant House Vancouver donne de l'espoir aux jeunes en leur offrant un endroit sûr où dormir et en leur donnant accès à des services pour trouver un emploi, une formation aux aptitudes à la vie quotidienne et des services cliniques de soutien pour les préparer afin qu'ils aient un avenir prometteur ici. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Les jeunes ont besoin de se sentir en sécurité pour se concentrer sur leurs objectifs. En combinaison avec les 28 lits offerts dans le cadre du nouveau programme Sanctuary, la dernière phase de l'expansion de Covenant House Vancouver offre un soutien essentiel aux jeunes à risque et des programmes qui changent la vie de jeunes qui ont de graves problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Ces programmes aideront des centaines de jeunes aux prises avec de graves difficultés à obtenir le soutien nécessaire. » Jennifer Whiteside, ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique

« Aucun jeune ne devrait se retrouver à la rue. Malheureusement, les jeunes ne sont pas à l'abri des problèmes d'insécurité en matière de logement que nous observons dans les collectivités de la Colombie-Britannique et de l'ensemble du Canada. Notre gouvernement prend des mesures pour offrir des espaces intérieurs sûrs aux jeunes vulnérables, ce qui nous permet de leur offrir une voie pour sortir de l'itinérance. Ces 152 nouvelles places sont le fruit d'années de collaboration entre la Province, le gouvernement fédéral, Covenant House et la Ville de Vancouver. » - Brenda Bailey, députée provinciale de Vancouver-False Creek

« Nous voyons Vancouver comme une ville où tout le monde peut trouver de la stabilité et un chez-soi, particulièrement nos jeunes. Nous sommes heureux de travailler sur cet important ensemble d'habitation avec nos partenaires et d'offrir des logements sûrs et abordables aux jeunes de Vancouver qui sont en situation d'itinérance ou risquent de le devenir. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« Ce partenariat nous donne d'innombrables possibilités et l'espoir d'un avenir meilleur. Nos logements adaptés au développement permettront aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires et le soutien qu'ils méritent dans le cadre de leur transition vers l'âge adulte. Ces logements fondés sur des pratiques exemplaires font savoir aux jeunes que nous tenons compte d'eux, qu'ils sont importants pour nous et qu'ils valent la peine que nous nous souciions d'eux. » Chelsea Minhas, cheffe de programme et d'impact, Covenant House Vancouver

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien des 3 phases de l'ICRL. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Le programme Rights of Passage offre aux jeunes de 16 à 24 ans un logement de transition sûr et abordable, dans leur propre appartement de type studio, ainsi que des conseils, une structure et un soutien, pendant qu'ils se préparent à faire la transition dans la collectivité.

Le modèle unique du programme Rights of Passage permet aux jeunes d'avoir accès à une planification individualisée de leur cheminement, à des programmes de préparation à la vie quotidienne, à des possibilités de loisirs et à un soutien en matière d'emploi et d'éducation, alors qu'ils cheminent vers l'indépendance.

Lorsqu'un jeune est prêt à quitter le programme Rights of Passage, les frais de programme qu'il a payés tout au long de son séjour lui sont remboursés, ce qui lui permet de disposer d'un coussin alors qu'il commence son parcours vers la vie autonome au sein de la collectivité.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir davantage sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca. Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436

du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436 Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique fait un investissement sans précédent de 19 milliards de dollars dans le secteur du logement afin d'offrir plus de logements à la population de la province. Depuis 2017, il a offert près de 80 000 logements achevés ou en cours de réalisation, dont près de 8 500 à Vancouver .

. Covenant House Vancouver a été créée en 1997 avec la mission de fournir des soins, du soutien et de l'espoir aux jeunes sans-abris et aux victimes de la traite de personnes.

Chaque année, Covenant House Vancouver soutient des milliers de jeunes âgés de 16 à 24 ans en leur fournissant un logement sûr, des repas, des produits d'hygiène, des vêtements, des services de santé mentale et de toxicomanie, un soutien éducatif, un placement professionnel, des soins de santé et une reprise de contact avec leur famille, le tout dans un cadre holistique et inclusif qui répond à leurs besoins physiques, émotionnels et psychologiques.

Apprenez-en plus sur Covenant House et visionnez la vidéo.

Personnes-ressources : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Ministère du Logement de la Colombie-Britannique, Relations avec les médias, 236-478-0251 ; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]