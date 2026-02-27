TORONTO, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Au Canada, chaque personne mérite de vivre à l'abri de la violence. En renforçant des réponses communautaires coordonnées, le gouvernement fédéral contribue à garantir que les victimes et les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe reçoivent un soutien rapide, efficace et vital, tout en favorisant des collectivités plus sûres et plus résilientes à l'échelle du pays.

Aujourd'hui, Julie Dzerowicz, députée de Davenport, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a annoncé un financement de 871 262 $ accordé au Woman Abuse Council of Toronto (WomanACT), pour son projet pilote Mieux-être communautaire - Conférence canadienne d'évaluation des risques multiagence (MARAC).

Grâce à un investissement initial de 920 917 $ versé dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe de Femmes et Égalité des genres Canada, WomanACT a testé le modèle de la MARAC dans un contexte canadien, en coordonnant les interventions de multiples organismes pour répondre à la violence entre partenaires intimes. Le modèle a déjà été mis en œuvre et évalué dans d'autres contextes, où il a permis de réduire le nombre de femmes victimes de violences répétées de la part d'une ou d'un partenaire intime, de fournir un soutien global et d'améliorer la qualité de vie des victimes et des personnes survivantes. Ce financement supplémentaire permettra à WomanACT de mettre en œuvre le projet pilote à Toronto. Il permettra également à l'organisme de collaborer avec des partenaires pour adapter le projet aux collectivités de l'Alberta, en utilisant les leçons tirées de la mise en œuvre du projet en Ontario afin de renforcer les capacités et de contribuer à l'élaboration d'un modèle de réponse coordonnée et impliquant plusieurs organismes.

Par ailleurs, grâce à des partenariats renforcés, à une capacité accrue en première ligne et à l'échange de pratiques exemplaires, cette initiative permettra de mettre en place une approche plus coordonnée et fondée sur des données probantes pour soutenir les victimes et les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Ce financement renforcera la collaboration entre les administrations concernées, améliorera les services pour les personnes les plus à risque et contribuera à rendre les collectivités plus sûres et plus résilientes.

Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe continuera de renforcer l'action fédérale en la matière grâce à un engagement récent de 223,4 millions de dollars sur cinq ans, assorti d'un financement de 44,7 millions de dollars par année par la suite, afin de faire progresser la vision d'un Canada exempt de violence fondée sur le sexe, d'un océan à l'autre.

« L'élimination de la violence fondée sur le sexe nécessite des partenariats solides, des outils efficaces et un engagement commun envers la protection des victimes et des personnes survivantes. Le modèle de la MARAC rassemble les prestataires de services d'une manière qui permet de sauver des vies. En appuyant le leadership de WomanACT et en étendant ce modèle à de nouvelles collectivités, nous contribuons ainsi à garantir que les personnes victimes et survivantes de la violence entre partenaires intimes puissent accéder à un soutien coordonné, fiable et essentiel dont elles ont besoin, peu importe où elles vivent. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Un partenariat entre le gouvernement fédéral et les organismes communautaires est essentiel pour garantir une réponse plus robuste afin de mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le soutien continu de notre gouvernement fédéral à WomanACT permet aux organismes communautaires de prospérer et de fournir de l'aide aux collectivités de Toronto et de l'Alberta. Ce financement permettra à la population canadienne de constater des résultats concrets en matière de recherche et de pratique pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, tout en assurant la mise en œuvre d'un modèle responsable qui relie les collectivités à l'ensemble des ressources disponibles. »

Julie Dzerowicz, députée de Davenport

« Cet investissement fédéral nous permet d'adopter une approche collaborative pour répondre à la violence entre partenaires intimes et de cerner les besoins de mise à l'échelle du modèle dans diverses collectivités de Toronto et de l'Alberta. Ce modèle réunit la police, les services de santé, les services sociaux et d'autres organismes communautaires essentiels afin de partager des renseignements et de coordonner le soutien apporté aux personnes survivantes les plus à risque, créant ainsi un filet de sécurité qu'aucun organisme ne peut assurer à lui seul. Ce financement représente bien plus que des ressources; c'est un engagement en faveur d'une collaboration à l'échelle des systèmes qui peut sauver des vies. Nous remercions le gouvernement fédéral d'avoir reconnu qu'une prévention efficace de la violence nécessite un investissement soutenu dans la coordination, le renforcement des capacités et les relations qui rendent possible une réponse coordonnée. »

Harmy Mendoza, directrice exécutive, Woman Abuse Council of Toronto (WomanACT)

Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe aide les organismes communautaires du pays à offrir du soutien aux populations à risque ou mal desservies. À ce jour, plus de 84 millions de dollars ont été engagés dans le cadre de l'amélioration de ce programme pour environ 185 projets qui soutiennent les victimes et les personnes survivantes, préviennent la violence fondée sur le sexe, mobilisent les hommes et les garçons et font progresser des initiatives visant à mettre fin à la traite de personnes. En 2024-2025 seulement, le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe a rejoint plus de 50 000 participantes ou participants ou personnes directement, a contribué au développement de plus de 5 800 ressources et a renforcé ou élaboré plus de 600 partenariats et collaborations.

Depuis le lancement de la stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe en 2017, le gouvernement fédéral a investi plus de 820 millions de dollars pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe dans l'ensemble du pays.

Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, d'une durée de 10 ans, représente un engagement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à travailler ensemble pour créer un Canada exempt de violence fondée sur le sexe, un Canada qui soutient les personnes victimes et survivantes ainsi que leurs familles d'un océan à l'autre.

Entre 2018 et 2024, les cas de violence entre partenaires intimes déclarés par la police ont augmenté de 14 %. En 2024, les femmes et les filles représentaient 78 % des victimes de la violence entre partenaires intimes, et 42 % des femmes tuées en 2024 l'ont été par leur conjointe, conjoint ou partenaire intime.

