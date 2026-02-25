TORONTO, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Julie Dzerowicz, députée de Davenport, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un soutien pour renforcer la réponse communautaire à la violence fondée sur le sexe.

Date: Le 27 février 2026 Heure: 10 h (HNE) Lieu: Centre communautaire Keele

1652 rue Keele

Toronto (Ontario)

M63 3W3

Remarques à l'intention des personnes représentantes des médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne doivent s'inscrire d'ici le 27 février à 9 h (HNE) en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), ⁠343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada , 819-420-6530 , [email protected]