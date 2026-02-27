/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement fédéral renforcera la réponse communautaire à la violence fondée sur le sexe/ English
27 févr, 2026, 08:40 ET
TORONTO, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Julie Dzerowicz, députée de Davenport, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un soutien pour renforcer la réponse communautaire à la violence fondée sur le sexe.
|
Date:
|
Le 27 février 2026
|
Heure:
|
10 h (HNE)
|
Lieu:
|
Centre communautaire Keele
|
1652 rue Keele
|
Toronto (Ontario)
|
M63 3W3
Remarques à l'intention des personnes représentantes des médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne doivent s'inscrire d'ici le 27 février à 9 h (HNE) en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].
