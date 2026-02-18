SUDBURY, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Tout le monde mérite d'être en sécurité, inclus et soutenu au sein de sa communauté. Aujourd'hui, Viviane Lapointe, députée de Sudbury, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a annoncé que 264 433 $ seront remis à l'organisme Sudbury Queers United Around Diversity (SQUAD) afin de promouvoir la sécurité, l'égalité et le bien-être de la communauté dans l'ensemble du Grand Sudbury.

Dans le cadre du projet Développement de communautés plus sûres pour les personnes 2ELGBTQI+, SQUAD collaborera avec des membres de la communauté afin de réduire les obstacles à l'égalité et à la sécurité, augmentant ainsi la pleine participation des personnes 2ELGBTQI+ - y compris des groupes autochtones, racisés et traditionnellement marginalisés - à la vie communautaire. L'amélioration de l'inclusion et des liens rendra le Grand Sudbury plus accueillant pour tout le monde. SQUAD réunira les gens au moyen de groupes de discussion et d'ateliers, notamment des enseignements dirigés par des Autochtones. Il accroîtra également sa capacité en ajoutant des locaux dédiés, de nouveaux membres du personnel et des partenariats plus solides dans l'ensemble de la région.

Depuis 2016, le gouvernement fédéral a investi plus de 250 millions de dollars pour faire progresser les droits et l'égalité des communautés 2ELGBTQI+, y compris dans le cadre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+. Du financement continu permettra de faire progresser l'égalité des personnes 2ELGBTQI+ encore davantage et assurera la sécurité des communautés 2ELGBTQI+.

« Nous continuons d'investir dans des organismes, comme Sudbury Queers United Around Diversity, afin de promouvoir et de faire progresser l'égalité des personnes 2ELGBTQI+. Le soutien de ces initiatives communautaires renforce le tissu social du Grand Sudbury et crée des conditions où tous les membres de la collectivité peuvent tisser des liens, se sentir soutenus, être en sécurité et s'épanouir. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« La création de milieux sécuritaires et équitables est essentielle, et c'est précisément le travail que Sudbury Queers United Around Diversity mène au sein de notre communauté. Grâce à cet investissement, SQUAD pourra élargir ses services et offrir des ateliers formateurs qui favorisent l'inclusion, l'éducation et la compréhension. Ces initiatives contribueront à faire en sorte que les membres des communautés 2ELGBTQI+ de Sudbury se sentent appuyés et en sécurité, et bénéficient des moyens nécessaires pour vivre avec authenticité et sans crainte. Ce financement dépasse le cadre des programmes; il s'agit de bâtir une communauté plus forte et plus solidaire, où la diversité est célébrée et où chaque personne a la possibilité de s'épanouir. »

Viviane Lapointe, députée de Sudbury

De 2019 à 2021, 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens âgés de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) ont déclaré faire partie de la population 2ELGBTQI+.

Femmes et Égalité des genres Canada investit dans les communautés 2ELGBTQI+ au moyen du : Fonds de projets 2ELGBTQI+ pour contrer la discrimination, améliorer le soutien et remettre en question les normes préjudiciables (35 millions de dollars); Fonds de développement des capacités communautaires 2ELGBTQI+ afin de renforcer les organismes et les réseaux (40 millions de dollars).

Dans le budget de 2025, le gouvernement s'est engagé à verser 54,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, et 10,9 millions de dollars par année par la suite, pour appuyer le secteur communautaire 2ELGBTQI+. Cela comprend 7,5 millions de dollars sur cinq ans et 1,5 million de dollars par année par la suite, pour les mesures de sécurité déployées dans le cadre de festivals de la Fierté.

La campagne de sensibilisation du public de Femmes et Égalité des genres Canada, Unité, encourage les Canadiennes et les Canadiens à se rassembler et à jouer un rôle actif dans la diminution de la stigmatisation à laquelle sont confrontés les membres des communautés 2ELGBTQI+ en améliorant leurs connaissances et en prenant des mesures pour créer un avenir plus inclusif pour tout le monde.

