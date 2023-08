QUÉBEC, le 30 août 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux d'annoncer la mise en place du tout nouveau Programme d'aide aux personnes handicapées pour la présentation d'une candidature ou d'une demande de bourse.

Ce soutien, offert aux demandeuses et demandeurs jugés admissibles, couvre en totalité ou en partie les dépenses engagées afin d'obtenir les services nécessaires à la préparation et à la rédaction de la demande ainsi que pour la production du rapport d'utilisation d'une bourse.

Le CALQ déploie un tout nouveau programme d’aide aux artistes handicapés pour la présentation d’une candidature ou d’une demande de bourse. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« L'équité et l'inclusion sont des valeurs qui nous sont chères et qui ont amené le Conseil à s'engager pour la réduction des obstacles auxquels font face les artistes handicapés dans le milieu culturel. Cette aide leur ouvrira de nouveaux horizons dès le début de leurs démarches en facilitant le dépôt de leur demande de bourse. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Les artistes peuvent obtenir un montant maximal de 500 $ selon le programme et le volet dans lesquels ils ou elles déposent une demande. Une aide forfaitaire de 150 $ est automatiquement versée pour compenser les frais liés à la production du rapport d'utilisation des projets soutenus.

Clientèle visée

L'aide financière s'adresse aux artistes professionnels et aux commissaires :

admissibles au Conseil ;

dont le projet remplit les conditions d'admissibilité et les règles du programme dans lequel la demande principale sera déposée ;

qui rencontrent des difficultés à remplir une demande en raison d'obstacles liés à un handicap :

personnes s'identifiant comme sourdes ou malentendantes ;



personnes s'identifiant comme étant handicapées (déficience visuelle, physique ou motrice, déficience intellectuelle, troubles d'apprentissage ou de santé mentale).

Un milieu culturel plus accessible

Depuis plusieurs années, le Conseil entreprend différentes initiatives pour encourager un milieu culturel professionnel plus inclusif et diversifié. Le Programme d'aide aux personnes handicapées pour la présentation d'une candidature ou d'une demande de bourse représente la plus récente action du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées à être mise en œuvre.

Un soutien financier supplémentaire pour les artistes handicapés est également offert depuis 2018. Il permet de couvrir une partie des dépenses de la réalisation d'un projet qui sont rattachées à des besoins supplémentaires spécifiquement liés au handicap du boursier, de la boursière, d'un de ses collaborateurs ou d'une de ses collaboratrices.

Par ailleurs, le Conseil est partenaire de la campagne « La diversité capacitaire fait vibrer la culture » de la Chaire de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et les pratiques d'équité culturelle. Cette initiative vise entre autres à sensibiliser les travailleurs et travailleuses du milieu, à encourager l'embauche des personnes handicapées et à favoriser une plus grande diffusion de leurs pratiques artistiques.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1500 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

