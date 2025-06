MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec la Caisse Desjardins de la Culture et Le Devoir, invite les représentantes et représentants des médias à assister à sa cérémonie annuelle de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, au cours de laquelle dix personnalités recevront leur insigne.

Cette cérémonie, animée par Sophie Fouron, se déroulera le lundi 9 juin 2025, dès 17h, à la salle Orange de l'édifice Wilder à Montréal.

Dix personnalités deviendront membres honorifiques de l’Ordre des arts et des lettres du Québec le 9 juin prochain. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Récipiendaires 2025 :

Daniel Bélanger ǀ Chanson

Lorraine Desmarais ǀ Musique

Jacques Fournier ǀ Métiers d'art

D. Kimm ǀ Arts multidisciplinaires

Diane Landry ǀ Arts visuels

Michel Levasseur ǀ Musique

Manuel Mathieu ǀ Arts visuels

Mireille Métellus ǀ Théâtre

Louis-Karl Picard-Sioui ǀ Littérature

Victor Quijada ǀ Danse

Date : Lundi, 9 juin 2025

Heure : 17h

Lieu : Salle Orange de l'édifice Wilder - 1435, rue De Bleury, Montréal

Une séance photo suivra la cérémonie

Des entrevues individuelles avec les récipiendaires pourront être réalisées entre 16 h et 17 h.

Voir le communiqué de dévoilement des récipiendaires 2025

En savoir plus sur l'Ordre des arts et des lettres du Québec

RSVP et information à [email protected] ou 418 646-2811

L'Ordre des arts et des lettres du Québec

L'Ordre des arts et des lettres du Québec, sous la présidence de Sophie Prégent, est une distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du CALQ. L'Ordre des arts et des lettres du Québec est remis à des artistes, écrivains et écrivaines, enseignants et enseignantes, gestionnaires et mécènes dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec. La distinction est symbolisée par un insigne conçu par l'artiste joaillière Christine Dwane. 167 personnalités québécoises portent l'insigne à ce jour.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Le CALQ tient à remercier la Caisse Desjardins de la Culture, partenaire principal et Le Devoir, partenaire média, pour leur précieuse collaboration.

