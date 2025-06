LAVAL, QC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval à l'artiste en arts visuels Katy Lemay. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, à l'occasion d'une soirée organisée par Culture Laval, au Collège Montmorency.

Katy Lemay reçoit le prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval. Photo de Jean-Michael Seminaro. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Katy Lemay se distingue par un style profondément original, où collages et photographies anciennes s'unissent pour créer des univers poétiques ancrés dans la mémoire collective. Son travail, à la fois raffiné et audacieux, témoigne d'une recherche constante et d'un désir de repousser les limites du médium. Activement engagée dans sa communauté, elle offre des ateliers dans lesquels elle éveille l'imaginaire des participantes et participants, valorise le patrimoine visuel et contribue à démocratiser l'art avec générosité et conviction », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

À propos de Katy Lemay

Katy Lemay est une artiste, illustratrice, médiatrice et conceptrice qui vit et travaille à Laval depuis plus de vingt ans. Elle a développé un style distinctif mêlant collages et photographies anciennes, créant des univers poétiques et oniriques riches. On peut retrouver ses collages intuitifs et surréalistes dans divers magazines, journaux, livres, publicités et animations sur le web.

Elle a collaboré avec des institutions prestigieuses comme le Musée McCord et le Musée de la civilisation, et a créé des illustrations pour des publications internationales telles que Rolling Stone Magazine, Oprah Magazine, The Globe and Mail et Scientific American. Elle a aussi conçu des visuels pour Unibroue, Postes Canada, ainsi que des livres jeunesse et pour adultes publiés chez 400 Coups et Québec Amérique.

Membre du répertoire de Culture à l'école, elle anime des ateliers de médiation culturelle dans les écoles et bibliothèques de Laval. Ses ateliers, accessibles grâce à la technique du collage, favorisent l'estime de soi, la créativité et la réflexion sur des thèmes variés.

Engagée dans sa communauté, elle participe à plusieurs événements artistiques locaux. Elle valorise aussi la littératie numérique en utilisant des logiciels gratuits dans ses ateliers.

Pour découvrir le travail de Katy Lemay, une capsule vidéo sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la référence culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix sont :

Noémi Bélanger

Sculpteure et marionnettiste, Noémi Bélanger dirige la compagnie l'Os de Bois, où elle crée des univers visuels empreints de poésie et de symbolisme. Son travail, à la croisée des métiers d'art et des arts de la scène, donne vie à l'inanimé à travers des personnages humains et animaux réalisés principalement en feutrage à l'aiguille, une technique ancestrale qu'elle marie à des matériaux recyclés. Reconnue pour son approche singulière, elle a exposé dans plusieurs centres d'art et festivals, au Québec et à l'international.

Nancy R. Lange

Nancy R. Lange est une poète, traductrice et artiste multidisciplinaire. Autrice de plusieurs livres publiés au Québec, au Mexique et au Japon, elle explore aussi la création numérique et sonore. Elle est fondatrice de la revue Femmes de parole et dirige le regroupement RAPPEL: Parole-Création, actif au Québec et à l'étranger. Son parcours se distingue par sa polyvalence, son engagement communautaire et son approche inclusive. Elle collabore avec des artistes en arts visuels, danse et musique, et ses œuvres figurent dans des collections publiques au Canada et aux États-Unis.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laval

Fondé en décembre 2014, Culture Laval agit à titre de partenaire privilégié en matière de développement culturel sur le territoire lavallois. Sa mission consiste à rassembler, concerter, représenter, conseiller et accompagner les acteurs du milieu culturel lavallois et leurs partenaires afin de favoriser l'essor de la culture au bénéfice des citoyens, le tout dans une perspective de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

