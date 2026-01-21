Soutien de la BIC aux Premières Nations à acheminer de l'énergie propre au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse

Participation au projet de transport faisant progresser la réconciliation économique autochtone

Soutien de la BIC à la participation des Premières Nations dans la ligne de transport Wasoqonatl grâce à des prêts participatifs combinés de 54 M$

dans la ligne de transport Wasoqonatl grâce à des prêts participatifs combinés de 54 M$ Prêts de la CIBC au projet et aux deux partenariats économiques

au projet et aux deux partenariats économiques Interconnexion est un élément de la réconciliation économique avec les communautés autochtones

MILLBROOK, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) renforce la participation autochtone dans les infrastructures d'énergie propre grâce à des prêts participatifs de 54 millions de dollars, portant à 285 millions de dollars son engagement total dans l'interconnexion Wasoqonatl.

Dans le cadre de son initiative pour la participation autochtone (IPA), la BIC fournira :

36 M$ à Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Limited (WMA), permettant aux 13 Premières Nations mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse d'acquérir une participation dans le projet

18 M$ à MUIN Transmission Limited Partnership, pour aider les Premières Nations mi'gmaq du Nouveau-Brunswick à obtenir leur première participation dans un projet d'énergie propre à grande échelle

Ce jalon marque une étape importante dans la participation autochtone aux projets et la réconciliation économique, en comblant une lacune du marché en permettant aux communautés autochtones d'accéder à des capitaux abordables grâce à une combinaison des prêts de l'IPA de la BIC et des prêts participatifs de la CIBC.

La Banque CIBC en tant que seul teneur de livre et unique agent principal dans le cadre d'une opération combinée de 264,3 millions de dollars en financement de la construction de projets.

L'investissement de la BIC dans le projet totalise maintenant 285 millions de dollars (contre 217 millions de dollars annoncés en mars 2025), y compris des prêts participatifs autochtones et des mesures visant à préserver des économies d'environ 200 millions de dollars pour la clientèle de l'électricité en Nouvelle-Écosse.

Wasoqonatl, prononcé wa•so•hgo•na•dêl, signifie « illuminer » ou « garder la lumière allumée » en Miꞌkmawiꞌsimk (la langue mi'kmaq).

La Commission de l'énergie de la Nouvelle-Écosse avait précédemment approuvé le projet Wasoqonatl, dont la construction devrait être achevée en 2028.

L'interconnexion Wasoqonatl comprend une ligne de transport de 160 km et de 345 kV parallèle à l'interconnexion existante entre Onslow (NÉ) et Salisbury (NB). Le projet améliorera le commerce interprovincial de l'électricité, renforcera la résilience du réseau et la sécurité énergétique, et soutiendra l'abordabilité pour la population du Canada.

La réalisation du projet sera assurée par une société de services publics réglementée dont Nova Scotia Power inc. (NSPI), la BIC, MUIN Transmission Limited Partnership et WMA seront les commanditaires.

La construction de la ligne de transport soutient environ 587 emplois directs et indirects, générer 105 millions de dollars de PIB et servir d'exemple de collaboration interprovinciale.

À ce jour, la BIC a engagé plus que 2,2 milliards de dollars dans 12 projets au Canada atlantique, notamment des parcs éoliens, le stockage d'énergie, la modernisation énergétique d'une usine à papier, l'expansion de l'Internet haut débit et ce tout premier investissement participatif dans une ligne de transport.

Ressources naturelles Canada a engagé 4,38 millions de dollars pour les activités de prédéveloppement liées au projet dans le cadre de son programme de prédéveloppement de l'électricité, ainsi que 20,1 millions de dollars dans le cadre du programme de prédéveloppement des interconnexions stratégiques, dont 9,5 millions de dollars à Nova Scotia Power, annoncé aujourd'hui par le ministre Hodgson. De plus, RNCan a versé 220 210 dollars à WMA dans le cadre du programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE).

Citations

La BIC est fière d'appuyer une réconciliation autochtone importante en permettant aux Premières Nations de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick d'acquérir des participations dans des infrastructures énergétiques essentielles. En augmentant ses investissements en capitaux propres, elle veille à ce que les contribuables bénéficient de 200 millions de dollars d'économies tout en créant des emplois et des possibilités économiques.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Cet investissement important démontre à quel point les grands projets d'infrastructures peuvent faire progresser la réconciliation économique tout en offrant des avantages réels à la population du Canada. En appuyant la participation des Premières Nations au moyen de prêts participatifs autochtones, nous contribuons à assurer la participation économique à long terme des communautés autochtones, une plus grande fiabilité du réseau et de l'énergie propre plus abordable pour la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Dès le premier jour, le nouveau gouvernement du Canada s'est mobilisé pour soutenir la participation et le leadership autochtones dans les projets qui feront de nous une superpuissance de l'énergie propre. L'interconnexion Wasoqonatl est un parfait exemple de cette approche en action : d'importantes infrastructures d'énergie propre appartenant à des Autochtones qui connectent notre pays et permettent à la population du Canada d'économiser de l'argent. C'est ainsi que nous bâtissons ensemble un Canada fort.

L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Bâtir un avenir plus propre et plus résilient dépend de partenariats solides et d'investissements réfléchis. L'annonce d'aujourd'hui souligne comment l'action climatique, le leadership autochtone et la planification à long terme des infrastructures peuvent se combiner pour soutenir une croissance et un impact durable pour les communautés.

L'hon. Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Cette initiative représente une avancée significative, qui renforce la collaboration, soutient les possibilités à long terme et aide à bâtir un avenir plus inclusif et plus résilient pour les collectivités de la région. L'annonce d'aujourd'hui reflète ce qui est possible lorsque les gouvernements, les partenaires autochtones et les institutions travaillent ensemble dans un but commun.

L'hon. Sean Fraser, ministre de la Justice et Procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Nous avons la chance que des outils fédéraux, comme la Banque de l'infrastructure du Canada, soient mis en place de manière à soutenir la participation autochtone au-delà des frontières provinciales. Nous continuons de défendre des projets d'importance provinciale au niveau fédéral, qui peuvent inclure un soutien aux partenaires autochtones et des projets régionaux. Le Nouveau-Brunswick est déterminé à favoriser la réconciliation et à soutenir la transition vers un réseau électrique propre et plus écologique. Mais nous savons qu'il ne peut y avoir de transition vers l'énergie propre sans transport, ce qui souligne l'importance de ce projet.

L'hon. René Legacy, vice-premier ministre, ministre de l'Énergie, Nouveau-Brunswick

L'inclusion de partenaires autochtones comme WMA et MUIN, qui représentent les communautés des Premières Nations en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, est un pas positif vers la gérance de l'environnement et la réconciliation économique. En tant que premiers gardiens de la terre, les membres des Premières Nations sont des partenaires investis dans le soutien des solutions d'énergie verte et de la résilience énergétique, et ils sont déterminés à participer activement à ce projet.

Crystal Nicholas, présidente, Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd.

Nous sommes fiers de nous associer à nos sœurs et frères de la Nouvelle-Écosse dans ce projet. Non seulement nous travaillerons ensemble pour protéger les terres et les eaux de notre territoire ancestral, mais nous serons en mesure d'offrir de la formation et des possibilités aux membres de notre communauté. Nous aimerions remercier le gouvernement fédéral de nous avoir permis de prendre part à ce projet important pour les provinces maritimes.

Cheffe Rebecca Knockwood, MUIN Transmission Limited Partnership

L'interconnexion Wasoqonatl est un projet transformateur pour notre région. Il renforcera et fiabilisera le réseau électrique et ouvrira la porte à une plus grande circulation d'énergie propre entre les provinces. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires mi'kmaq et la Banque de l'infrastructure du Canada pour donner vie à cette vision. Avec l'approbation complète de la Commission de l'énergie de la Nouvelle-Écosse, les travaux sont déjà en cours. Notre équipe de Nova Scotia Power a commencé à préparer le site et se concentre sur la construction de la ligne de transport d'ici 2028.

Peter Gregg, président et chef de la direction, Nova Scotia Power inc.

Le partenariat et l'investissement annoncés aujourd'hui montrent clairement qu'en collaborant avec les Premières Nations, les gouvernements, les services publics d'énergie et d'autres parties prenantes clés, nous pouvons faire progresser l'avenir de l'énergie propre de notre région au profit de toute la population du Canada atlantique. Cette collaboration régionale améliorera la sécurité et la résilience du réseau régional, ce qui est important pour la clientèle que nous servons.

Lori Clark, présidente-directrice générale, Énergie NB

La CIBC est profondément déterminée à faire progresser la prospérité économique des peuples autochtones en favorisant des partenariats durables et significatifs et en renforçant les ambitions des communautés autochtones. Nous sommes honorés de soutenir l'interconnexion Wasoqonatl et l'initiative pour la participation autochtone, qui favorisent une plus grande participation et un leadership accrus des Autochtones dans les infrastructures d'énergie propre.

Jaimie Lickers, première vice-présidente, Marchés autochtones, Services bancaires commerciaux, Banque CIBC

