Avis aux médias - Ligne de transport d'électricité Wasoqonatl, annonce de la Banque de l'infrastructure du Canada

Canada Infrastructure Bank

20 janv, 2026, 07:27 ET

MILLBROOK, ON, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Ehren Cory, PDG de la Banque de l'infrastructure du Canada, sera accompagné de responsables des Premières Nations, de ministres fédéraux et provinciaux et de fonctionnaires municipaux à l'occasion d'une annonce et d'un point de presse concernant une prise de participation autochtone dans le projet de ligne de transport d'électricité Wasoqonatl.

Date : Mercredi 21 janvier 2026

Heure :  Annonce 10 h 30 HA.  Les médias sont priés d'arriver avant 10 h.

Personnes présentes :

  • L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles
  • L'hon. Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature
  • L'hon. Sean Fraser, ministre de la Justice et Procureur général
  • Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada
  • Chef Syd Peters, Première Nation de Glooscap
  • Chef Leroy Denny, Première Nation Eskasoni
  • René Legacy, vice-premier ministre, ministre des Finances et du Conseil du Trésor, ministre de l'Énergie, Nouveau-Brunswick
  • Jaimie Lickers, première vice-présidente, Marchés autochtones, Marchés des capitaux CIBC
  • Aînée Patsy Paul-Martin

Adresse :  Millbrook Cultural and Heritage Centre
                  65 Treaty Trail
                  Millbrook (NÉ)

