MILLBROOK, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Ehren Cory, PDG de la Banque de l'infrastructure du Canada, sera accompagné de responsables des Premières Nations, de ministres fédéraux et provinciaux et de fonctionnaires municipaux à l'occasion d'une annonce et d'un point de presse concernant une prise de participation autochtone dans le projet de ligne de transport d'électricité Wasoqonatl.

Date : Mercredi 21 janvier 2026

Heure : Annonce 10 h 30 HA. Les médias sont priés d'arriver avant 10 h.

Personnes présentes :

L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

L'hon. Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

L'hon. Sean Fraser, ministre de la Justice et Procureur général

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

Chef Syd Peters, Première Nation de Glooscap

Chef Leroy Denny, Première Nation Eskasoni

René Legacy, vice-premier ministre, ministre des Finances et du Conseil du Trésor, ministre de l'Énergie, Nouveau-Brunswick

Jaimie Lickers, première vice-présidente, Marchés autochtones, Marchés des capitaux CIBC

Aînée Patsy Paul-Martin

Adresse : Millbrook Cultural and Heritage Centre

65 Treaty Trail

Millbrook (NÉ)

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Contact : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected], 416-347-3358