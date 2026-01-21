/R E P R I S E -- Avis aux médias - Ligne de transport d'électricité Wasoqonatl, annonce de la Banque de l'infrastructure du Canada English
Nouvelles fournies parCanada Infrastructure Bank
21 janv, 2026, 06:00 ET
21 janv, 2026, 06:00 ET
MILLBROOK, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Ehren Cory, PDG de la Banque de l'infrastructure du Canada, sera accompagné de responsables des Premières Nations, de ministres fédéraux et provinciaux et de fonctionnaires municipaux à l'occasion d'une annonce et d'un point de presse concernant une prise de participation autochtone dans le projet de ligne de transport d'électricité Wasoqonatl.
Date : Mercredi 21 janvier 2026
Heure : Annonce 10 h 30 HA. Les médias sont priés d'arriver avant 10 h.
Personnes présentes :
Adresse : Millbrook Cultural and Heritage Centre
65 Treaty Trail
Millbrook (NÉ)
SOURCE Canada Infrastructure Bank
Contact : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected], 416-347-3358
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article