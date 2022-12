Soutien aux organismes de recherche et d'innovation - Québec appuie la construction d'un site expérimental en sécurité civile

QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 14,52 millions de dollars au Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) pour soutenir la construction d'un site expérimental multidisciplinaire destiné au Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile du Québec (Centre RISC).

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

Estimée à 19,67 millions de dollars, cette nouvelle infrastructure de recherche et d'innovation sera constituée d'un bâtiment principal qui accueillera les bureaux et les espaces de travail du Centre RISC. Elle comprendra également neuf stations pour le développement de simulations.

La contribution gouvernementale, non remboursable, provient du volet Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO).

Citations :

« Le Centre RISC possède une expertise unique au Québec et au Canada sur les plans scientifique et pratique, ce qui lui permet de répondre aux enjeux actuels en matière de risques et de sinistres. Son action s'inscrit ainsi directement dans les orientations et les objectifs de la Politique québécoise de sécurité civile. Notre gouvernement est donc fier de participer à la mise sur pied de ce nouveau site expérimental très prometteur! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Grâce à ces nouvelles installations, le Centre RISC pourra accélérer la recherche et le transfert technologique de plusieurs innovations utiles en situation d'urgence. L'innovation, qui est d'autant plus importante lorsqu'elle améliore la sécurité de la population québécoise, doit être le moteur de notre économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Centre RISC mise sur l'amélioration de processus, de pratiques, de produits et de services ainsi que sur l'élaboration de nouveaux procédés et la mise à l'essai d'équipements spécialisés. Il contribue ainsi au développement social et technologique de la Capitale-Nationale et de tout le Québec. Le nouveau site expérimental lui permettra d'accroître ses connaissances en sécurité civile et en intervention d'urgence, en plus de renforcer son expertise en la matière. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Campus Notre-Dame-de-Foy accueille plus de 1 000 étudiants à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans notre circonscription de Louis-Hébert, et son projet démontre une nouvelle fois l'attractivité de notre région de la Capitale-Nationale. Les différents intervenants en sécurité civile ont tout à gagner en faisant appel à l'expertise de cette organisation unique au Québec. Merci à mon collègue Pierre Fitzgibbon de rendre possible cet investissement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert

« Ce soutien à la construction du site expérimental du Centre RISC permettra de développer des projets de recherche novateurs, et de favoriser le transfert de connaissances scientifiques et pratiques dans un cadre unique. Il permettra aussi d'accompagner les entreprises et les acteurs en sécurité civile dans la réalisation de leurs projets d'innovation. Nous remercions le gouvernement du Québec de son appui à cette nouvelle infrastructure. »

Marie-Eve Drouin, directrice générale du Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile du Québec

Faits saillants :

Fondé en 1965, le CNDF est un établissement d'enseignement collégial privé offrant des formations dans l'ensemble des disciplines en sécurité civile : techniques policières, sécurité incendie, soins préhospitaliers d'urgence et intervention en milieux correctionnels.

Le Centre RISC est un centre collégial de transfert de technologie intégré au CNDF. Sa mission consiste à soutenir l'innovation et l'amélioration des pratiques dans les secteurs de la sécurité civile et de l'intervention d'urgence.

Le PSO a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation, et de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 999-1326; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710