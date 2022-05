OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 6 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé l'octroi d'un financement à 18 organisations autochtones (dont 15 organisations de femmes autochtones et trois organisations 2ELGBTQQIA+) au moyen d'ententes pluriannuelles pour faire entendre leur voix et leurs points de vue dans l'élaboration de politiques, de programmes et de lois. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) coordonne la distribution de 36,3 millions de dollars sur cinq ans, de 2021-2022 à 2025-2026, et de 8,6 millions de dollars par la suite pour ce programme afin de permettre le financement stable et à long terme de projets pour ces organisations.

Les organismes et les programmes financés dans 11 provinces et territoires comprennent le programme de réconciliation de l'Association des femmes autochtones de l'Ontario et leur programme Indigenous Women - Improving Indigenous Women's Safety, le programme Two Spirit Manitoba 2-Spirited People of Manitoba avec son initiative 2S Medicine Owl et Les Femmes Michif Otipemisiwak / Women of the Métis Nation avec leur programme Awii - The Person You're Supposed to Be : Connecting Métis 2SLGBTQQIA+ Across the Motherland. Le Programme de soutien aux femmes autochtones et aux organisations 2ELGBTQQIA+ offre un financement durable à long terme aux femmes autochtones et aux organisations 2ELGBTQQIA+ autochtones pour leur permettre de soutenir la mobilisation à la base et la représentation au nom de leurs membres, tout en appuyant l'élaboration conjointe de politiques, de programmes et de lois à tous les paliers de gouvernement.

Dans le cadre de la Voie fédérale, la contribution des gouvernements au Plan d'action national, le financement de ce programme aide à répondre à l'appel à la justice 1.8 du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui demande aux gouvernements de soutenir les organisations nationales, régionales et communautaires de femmes autochtones et de personnes 2ELGBTQQIA+.

La Voie fédérale décrit le travail du gouvernement du Canada avec ses partenaires pour faire avancer des solutions qui soutiendront les familles et les survivants, et s'attaqueront aux causes profondes de la violence. La Voie fédérale fait partie du Plan d'action national 2021 sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées (Plan d'action national). Le Plan d'action national a été adopté à la suite du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones au Canada au moyen de solutions qui protégeront les personnes vulnérables et s'attaqueront aux causes profondes de cette violence. La capacité des femmes et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones au Canada à façonner ces solutions - dans des domaines comme les données et la recherche, la diversité et l'inclusion, le développement du leadership, l'égalité et la sécurité - est essentielle à cet effort.

Citations

« Il est essentiel que les voix des femmes et des organisations 2ELGBTQQIA+ autochtones soient entendues et mises de l'avant dans les processus décisionnels qui ont une incidence sur leurs communautés. Ces 18 organisations sont bien placées pour autonomiser et mobiliser les femmes et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones afin de soutenir un changement systémique réel et significatif au Canada. Ensemble, nous continuerons de travailler en partenariat pour mettre en œuvre le Plan d'action national et la Voie fédérale du gouvernement du Canada pour faire face à cette crise nationale. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous nous réjouissons de l'engagement du gouvernement fédéral à accorder la priorité à la mobilisation des femmes et des organisations 2ELGBTQQIA+ autochtones. L'Enquête nationale sur les FFADA était axée sur les besoins de la base et ce financement permet de s'assurer que les voix des femmes et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones sont au cœur des décisions qui nous touchent afin que nous puissions rétablir l'équilibre dans nos familles et nos communautés. »

Nonna Matthews

Directrice générale du Newfoundland Aboriginal Women's Network (NAWN)

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui représente les deux premières années de financement fournies par le budget de 2021 pour le Programme de soutien aux femmes et aux organisations 2ELGBTQQIA+ autochtones de RCAANC dans le cadre de la Voie fédérale.

La Voie fédérale est un élément clé du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, lancé le 3 juin 2021.

La Voie fédérale a été appuyée par des investissements historiques de plus de 2,2 milliards de dollars dans le budget de 2021 et le budget de 2022, qui ont été investis pour s'attaquer aux causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

le budget de 2022, qui ont été investis pour s'attaquer aux causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Le 12 août 2021, RCAANC a annoncé l'octroi de 180 millions de dollars à quatre programmes dans le cadre de la Voie fédérale pour aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec :Justine Leblanc, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]