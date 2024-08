Soutien aux événements sportifs - 110 000 $ pour la tenue des Jeux du Canada 55+ dans la ville de Québec

QUÉBEC, le 27 août 2024 /CNW/ - Afin de réaffirmer l'engagement du gouvernement du Québec à favoriser un mode de vie actif tout au long de la vie, Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, et M. Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, annoncent l'attribution d'une aide financière de 110 000 $ à la FADOQ pour soutenir les Jeux du Canada 55+. Cette compétition sportive d'envergure se tient à Québec du 27 au 30 août.

Rappelons qu'environ 2 000 compétiteurs de 55 ans et plus, de partout au pays, participent à cet événement biennal. Cette compétition compte, entre autres, les disciplines de badminton, de balle donnée, de baseball poche, de course 5 km et 10 km, de tennis de table, de 8-ball, de quilles, de bridge, de dards, de palet, de golf, de curling sur glace, de hockey sur glace, de pickleball, de scrabble, de crible, de slo-pitch, de natation, de tennis et d'athlétisme. Les épreuves ont lieu à ExpoCité, au PEPS ainsi que dans une variété de parcs et d'arénas de la capitale nationale.

Citations :

« Pour notre santé, il est important de rester actif physiquement et mentalement tout au long de notre vie. Les Jeux du Canada 55+ en sont la preuve : ils démontrent que la passion pour le sport, le mouvement et l'activité intellectuelle n'a pas de limite d'âge. Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour faire de ces Jeux une occasion mémorable. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« C'est un immense privilège pour la ville de Québec d'être l'hôte des Jeux du Canada 55+. Cette compétition à la fois sportive et intellectuelle permet à nouveau de positionner la ville comme une destination d'événement incontournable. J'invite chaleureusement les participants et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région de la Capitale-Nationale pour découvrir ses attraits et les activités de la région. »

Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Je me réjouis de constater que plus de 2 000 compétiteurs s'affrontent dans ces Jeux mettant en lumière les talents des sportives et sportifs et des esprits vifs. Félicitations à tous les participants et merci à l'équipe organisatrice de mettre sur pied un événement aussi rassembleur! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés

