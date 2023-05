Soutien aux étudiantes et étudiants - Plus d'un demi-million de dollars remis en bourses par la Fondation de l'UQAT en 2022-2023

ROUYN-NORANDA, QC, le 2 mai 2023 /CNW/ - La Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (FUQAT) aura remis, au cours de l'année universitaire 2022-2023, plus d'un demi-million de dollars en bourses d'études à la communauté étudiante de l'UQAT.

La Fondation de l'UQAT remet plus d'un demi-million de dollars en bourses d'études

Ces bourses d'études ont pu être remises grâce à six concours de bourses, dont ceux des bourses d'excellence et d'implication et des bourses de la persévérance Hecla Québec qui étaient accessibles à toute la population étudiante de l'UQAT, tant à distance qu'en présentiel, et les concours locaux aux campus de l'UQAT à Amos et à Val-d'Or ainsi qu'aux centres de l'UQAT à Mont-Laurier et à Montréal. Près de 300 étudiantes et étudiants furent récompensés pour leur implication, l'excellence de leur parcours académique, mais aussi leur persévérance.

« Je suis fier de voir des étudiantes et étudiants se surpasser pour atteindre leurs objectifs, mais aussi fier de voir une communauté universitaire mobilisée pour les soutenir dans la réalisation de leur rêve et l'atteinte de leurs objectifs. L'enseignement supérieur joue un rôle fondamental dans le développement de notre société. Ainsi, à l'UQAT, la réussite de notre communauté étudiante est au cœur de notre mission éducative et c'est un privilège de former des citoyennes et citoyens engagés, aptes à relever les défis d'aujourd'hui et à répondre à ceux de demain », mentionne Vincent Rousson, recteur de l'UQAT.

De son côté, la directrice générale de la Fondation, Mme Karine Gareau a tenu à souligner le précieux engagement philanthropique des nombreux donateurs et donatrices qui assurent la pérennité des programmes de bourses : « L'appui de nos partenaires permet de soutenir l'accessibilité aux études universitaires. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des individus et des organisations aussi impliqués dans l'éducation supérieure des futures générations. Offrir une bourse à une étudiante ou un étudiant, c'est le soutenir dans la réussite de ses études. Les types de bourses offertes par la Fondation visent à répondre à de multiples besoins et, de ce fait, les récipiendaires sont tout aussi diversifiés, représentant bien la communauté étudiante de l'UQAT. Nous sommes fiers d'avoir dépassé le demi-million remis cette année! ».

À propos de la Fondation de l'UQAT

La Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (FUQAT) favorise et soutient l'accessibilité, la poursuite et la réussite des études universitaires des étudiants et étudiantes de l'UQAT. Elle fournit également à l'UQAT des moyens supplémentaires afin de lui permettre de réaliser sa mission d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité.

La FUQAT a ainsi lancé en 2022 la plus grande campagne de financement de l'histoire de l'UQAT. Sous le thème Bâtir l'avenir maintenant, elle vise à amasser 25 M$ sur 5 ans afin de soutenir 16 projets porteurs pour l'UQAT. Totalisant plus de 160 M$, les projets sont répartis sur l'ensemble de ses territoires d'ancrage : l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, les Hautes- Laurentides ainsi que Montréal.

