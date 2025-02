OTTAWA, ON, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Les investissements dans le tourisme autochtone sont essentiels pour faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones et soutenir leur autodétermination. Dans le cadre de son engagement d'appuyer les entreprises touristiques autochtones et la croissance de l'industrie, le gouvernement du Canada, en partenariat avec l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC), célèbre les entreprises touristiques autochtones qui bénéficient d'un soutien au titre du Volet micro et petites entreprises (VMPE). Ce volet s'inscrit dans le Fonds pour le tourisme autochtone (FTA).

Le soutien au titre du VMPE stimule l'entrepreneuriat autochtone, renforce les entreprises de tourisme et améliore leur préparation au marché en vue d'une durabilité à long terme dans le secteur. Aujourd'hui, la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, a annoncé le dernier groupe d'entreprises bénéficiaires du VMPE.

Avec le financement obtenu par l'entremise du VMPE, les entreprises touristiques autochtones du pays ont mis en œuvre une vaste gamme d'initiatives. Certaines de ces entreprises, par exemple, ont installé de nouvelles maisonnettes ou cuisinettes pour touristes, ont modernisé leur infrastructure essentielle, comme des panneaux électriques et des fosses septiques, ont bonifié leurs offres touristiques et ont développé des plans et des produits de marketing. Près de la moitié du financement du VMPE a été alloué à des entreprises qui étaient majoritairement détenues par des femmes autochtones.

Dans le cadre de cette ronde, un financement fédéral d'environ 3,3 millions de dollars, qui sera administré par l'ATAC, a été octroyé à 136 entreprises touristiques autochtones au Canada. Cette annonce fait suite aux trois rondes précédentes de financement, au cours desquelles on a attribué près de 4,62 millions de dollars à 186 entreprises touristiques autochtones.

La mise en œuvre du VMPE aurait été impossible sans la participation de l'ATAC, qui administre le VMPE en collaboration avec les organisations touristiques autochtones provinciales et territoriales. L'ATAC a joué un rôle de premier plan pour faire connaître le VMPE, gérer les demandes de financement soumises et attribuer le financement aux bénéficiaires. Au total, l'ATAC et le gouvernement du Canada auront attribué près de 8,1 millions de dollars en soutien financier à près de 330 entreprises touristiques autochtones.

Le soutien du VMPE illustre bien à quel point la collaboration entre le gouvernement et les communautés autochtones est importante et peut, en créant des occasions de croissance économique, aider les entreprises et les entrepreneurs autochtones à devenir plus autonomes.

Cette initiative s'inscrit dans la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme qui vise à permettre au secteur canadien du tourisme de réaliser pleinement son potentiel et à renforcer la place du Canada en tant que destination mondiale de premier choix.

Citations

« Aujourd'hui, nous saluons les entreprises touristiques autochtones qui ont bénéficié d'un soutien au titre du Volet micro et petites entreprises du Fonds pour le tourisme autochtone. Ces entreprises offrent aux visiteurs des expériences hors du commun en leur permettant de partager le savoir traditionnel, les récits et les pratiques de leurs communautés. Ces mêmes entreprises génèrent également des retombées économiques dans leurs communautés. L'annonce d'aujourd'hui montre bien de quelle manière le gouvernement soutient les efforts de réconciliation économique ainsi que l'avancement de l'autodétermination des Autochtones en travaillant en collaboration avec des associations de tourisme autochtone comme l'Association touristique autochtone du Canada. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge

« Avec l'attribution de cette quatrième et dernière ronde de financement, qui est la plus importante de toutes pour ce qui est du Volet micro et petites entreprises du Fonds pour la croissance du tourisme, nous renforçons un partenariat crucial qui vise à soutenir les entreprises autochtones d'un océan à l'autre. Ce financement est vital pour les entrepreneurs et les communautés autochtones, qui peuvent ainsi offrir à plus grande échelle des expériences touristiques autochtones authentiques, édifier des entreprises durables et partager leur riche patrimoine culturel avec leurs visiteurs. En habilitant les petites et moyennes entreprises autochtones, nous créons des possibilités économiques durables qui aideront le Canada à se positionner, d'ici 2030, en tant que chef de file mondial du tourisme autochtone. »

- Le président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada, Keith Henry

Faits en bref

Selon le plus récent rapport du Conference Board du Canada sur le rôle crucial du secteur touristique autochtone au Canada , en 2023, ce secteur a généré des revenus estimés à 3,7 milliards de dollars. Il a aussi soutenu près de 34 700 emplois au pays. La contribution directe de ce secteur au produit intérieur brut du Canada pour cette même année était de 1,6 milliard de dollars.

sur le rôle crucial du secteur touristique autochtone au , en 2023, ce secteur a généré des revenus estimés à 3,7 milliards de dollars. Il a aussi soutenu près de 34 700 emplois au pays. La contribution directe de ce secteur au produit intérieur brut du pour cette même année était de 1,6 milliard de dollars. Le Fonds pour le tourisme autochtone, lancé en 2023, dispose d'une enveloppe de 20 millions de dollars pour aider l'industrie à se relever de la pandémie et à réunir les conditions qui assureront sa croissance à long terme.

Au moins 15 % des fonds alloués au Programme pour la croissance du tourisme dans le budget de 2023 ont été investis dans le tourisme autochtone.

Le budget de 2024 prévoit pour 2024-2025 un soutien continu pour l'industrie touristique autochtone de 2,5 millions de dollars, et ce financement est octroyé par l'entremise de l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC).

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

