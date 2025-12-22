En bref

Ne pas consommer, utiliser, vendre, servir ou distribuer les « Pizza Pops » de marque Pillsbury faisant l'objet du rappel.

Détails de l'éclosion

Nombre de cas 20 Provinces et territoires ayant enregistré des cas (nombre de cas) Colombie-Britannique (3)

Alberta (9)

Saskatchewan (5)

Ontario (2)

Nouveau-Brunswick (1) Hospitalisations 4 Morts 0 Genre 50 % sont des femmes Tranche d'âge 1 à 87 Rappel de produits alimentaires Oui Rappel de certains « Pizza Pops » Pepperoni + Bacon de marque Pillsbury en raison de la bactérie E. coli O26 État de l'enquête Active

Produits alimentaires visés par le rappel

Un avis de rappel de produits alimentaires a été émis pour certaines « Pizza Pops » de marque Pillsbury :

Pepperoni + Bacon (30 pizzas collations)

Pepperoni + Bacon (8 pizzas collations)

« Supremo Extreme » Pepperoni + Bacon (30 pizzas collations)

« FRANK's RedHot » Pepperoni + Bacon (4 pizzas collations)

Pour plus d'informations sur les produits visés par le rappel, y compris tous les noms de produits, descriptions et codes de lot, veuillez consulter les avis de l'ACIA sur le site Web des rappels et des avis de sécurité.

Comment protéger votre santé

Les infections à E. coli sont des maladies bactériennes qui peuvent toucher toute personne exposée à un produit alimentaire contaminé.

Les personnes infectées par la bactérie E. coli peuvent transmettre la bactérie à d'autres personnes plusieurs jours, voire plusieurs semaines après avoir été infectées, même si elles ne présentent aucun symptôme.

Les conseils suivants s'adressent aux personnes, ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs et aux établissements de restauration, comme les épiceries, partout au Canada :

Vérifiez si vous avez le ou les produits visés par le rappel chez vous ou dans votre établissement en recherchant le nom et la taille spécifiques du produit, le code CUP et les codes dans les avis de rappel.

Ne pas consommer, servir, utiliser, vendre ou distribuer les produits visés par le rappel.

Jetez ou retournez les produits visés par le rappel à leur lieu d'achat. Les consommateurs ou les établissements qui ne sont pas sûrs d'avoir acheté les produits visés par le rappel sont invités à contacter leur détaillant ou leur fournisseur auprès duquel ils ont acheté les produits.

Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces et les zones de stockage qui ont pu entrer en contact avec les produits rappelés, y compris les plans de travail, les récipients, les ustensiles, les congélateurs et les réfrigérateurs.

Ne cuisinez pas pour d'autres personnes si vous avez été diagnostiqué avec une infection à E. coli ou si vous présentez des symptômes d'infection tels que la diarrhée.

ou si vous présentez des symptômes d'infection tels que la diarrhée. Consultez votre professionnel de la santé si vous pensez présenter des symptômes d'infection à E. coli.

Pour une utilisation générale d'aliments surgelés, comme les « Pizza Pops », les conseils suivants peuvent aider à prévenir les maladies :

Certains aliments surgelés ne sont pas prêts à consommer. Ils doivent être cuits correctement avant de pouvoir être consommés sans danger. Suivez toujours les instructions de cuisson figurant sur l'emballage.

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon pendant au moins 20 secondes avant et après avoir manipulé des aliments surgelés qui ne sont pas prêts à consommer.

Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces qui ont été en contact avec les aliments congelés ou leur emballage, telles que les plans de travail, les récipients, les ustensiles, les congélateurs et les réfrigérateurs.

La plupart des personnes qui tombent malades à la suite d'une infection à la bactérie E. coli se rétablissent complètement, et ce, après quelques jours, sans traitement, mais l'infection peut également entraîner une maladie grave et une hospitalisation.

Les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie sont :

Symptômes

Les infections à E. coli présentent un large éventail de symptômes. Il est possible que vous ne tombiez pas malade du tout. Cependant, si vous tombez malade, les symptômes apparaissent généralement dans les 1 à 10 jours suivant l'exposition à la bactérie E. coli.

Les symptômes suivants pourraient se manifester :

des nausées

des vomissements

des maux de tête

une légère fièvre

des violentes crampes d'estomac

des diarrhées liquides ou sanglantes

La plupart des symptômes disparaissent au bout de cinq à dix jours.

Même si la plupart des personnes guérissent complètement d'elles-mêmes, certaines peuvent souffrir d'une forme plus grave de la maladie qui :

requiert des soins en milieu hospitalier

peut entraîner des effets durables sur la santé ou même la mort

Symptômes de l'infection à E. coli (Escherichia coli)

Salubrité des aliments pour les populations vulnérables

Résumé de l'enquête

Il y a 20 cas confirmés en laboratoire d'infections à E. coli O26:H11 liées à cette éclosion dans les provinces suivantes :

Les personnes sont tombées malades entre début octobre et fin novembre 2025. Parmi les cas signalés, quatre personnes ont été hospitalisées et aucun décès n'a été déploré. Les personnes tombées malades sont âgées de 1 à 87 ans. Le nombre de femmes et d'hommes tombés malades est identique.

De nombreuses personnes tombées malades ont déclaré avoir consommé ou manipulé des « Pizza Pops » de la marque Pillsbury. L'enquête est en cours et il est possible que d'autres sources soient identifiées.

D'autres cas plus récents pourraient encore être signalés, car il existe un délai entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux autorités de santé publique. Il peut s'écouler plus d'un mois entre le moment où une personne tombe malade, consulte un médecin, passe des tests et obtient les résultats confirmés. Pour cette éclosion, la période de déclaration des cas se situe entre 15 et 32 jours après l'apparition de la maladie.

Cet avis ne comprend que les cas confirmés en laboratoire. Le nombre réel de personnes malades au Canada est probablement beaucoup plus élevé. De nombreuses personnes présentent des symptômes légers et ne consultent pas de médecin, elles ne sont donc pas testées. Les chercheurs estiment que pour chaque cas d'E. coli non O157 signalé aux autorités de santé publique, il y a 32 autres cas qui ne sont pas signalés.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Pour nous joindre : Agence de la santé publique du Canada, Relations avec les médias, Téléphone: 613-957-2983, Courriel: [email protected]; Renseignements au public, Téléphone : 1-866-225-0709 (toll-free), Courriel: [email protected]