OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Aucune communauté au Canada n'a été épargnée par la crise de l'approvisionnement en drogues illégales toxiques et des surdoses. Les efforts en matière de prévention de la dépendance, notamment chez les jeunes, sont indispensables. Il faut donc tendre la main aux jeunes en difficulté en leur assurant un soutien ciblé au sein même de leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de 6 millions de dollars pour soutenir un appel à propositions ciblé dans le cadre du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes (PPCSJ) de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Le financement du PPCSJ a pour objectif de soutenir les communautés dans la mise en œuvre et l'adaptation du modèle de prévention islandais (IPM). Nous invitons les organisations sélectionnées qui ont déjà commencé à mettre en œuvre le modèle de prévention islandais dans leurs communautés à demander un financement sur trois ans pour poursuivre et développer leur travail dans cette mise en œuvre. Ce modèle, reconnu internationalement pour son approche collaborative de la prévention des risques de la consommation de substances chez les jeunes, repose sur une approche communautaire qui détermine et traite les causes profondes de la consommation de substances.

Le PPCSJ n'est qu'un des outils utilisés pour prévenir et réduire les risques liés à la consommation de substances. Nous poursuivrons notre travail avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les communautés autochtones, les intervenants, les personnes ayant une expérience vécue et les organisations des communautés de tout le pays pour sauver des vies et réduire les risques liés à la consommation de substances, par le biais du PPCSJ et d'autres soutiens, notamment le Fonds d'urgence pour le traitement et le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

Citations

« Nos efforts sont axés sur les causes profondes de la dépendance chez les jeunes et sur la prévention des risques avant qu'ils ne se manifestent. Ce dont les jeunes ont besoin durant cette période importante de leur vie, c'est d'un ancrage considérable dans leur communauté. Ce type d'ancrage favorise la santé et le bienêtre tout au long de leur vie. Merci à toutes les organisations qui s'efforcent d'adopter une approche nouvelle et collaborative pour soutenir nos jeunes. Ces projets permettront d'apporter un vrai changement pour les jeunes de nos communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a engagé plus d'un milliard de dollars depuis 2017 pour améliorer l'accès aux traitements fondés sur des données probantes et aux services de réduction des risques, financer des activités de sensibilisation, de prévention et de réduction de la stigmatisation, et soutenir des initiatives de recherche et de surveillance afin d'orienter notre réponse.

a engagé plus d'un milliard de dollars depuis 2017 pour améliorer l'accès aux traitements fondés sur des données probantes et aux services de réduction des risques, financer des activités de sensibilisation, de prévention et de réduction de la stigmatisation, et soutenir des initiatives de recherche et de surveillance afin d'orienter notre réponse. Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 359,2 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir une nouvelle Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, dont 20,2 millions de dollars sur cinq ans à l'Agence de la santé publique du Canada pour un nouveau programme communautaire visant à prévenir la consommation de substances et ses risques chez les jeunes.

