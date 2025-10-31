MONCTON, NB, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 8 millions de dollars dans neuf projets dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS). Ces projets répondront à des besoins critiques liés à la consommation de substances et aux dépendances dans les communautés des provinces de l'Atlantique.

Le PUDS fournit du financement à durée limitée à plusieurs projets communautaires innovants qui mettent l'accent sur le traitement et le rétablissement, ainsi que sur la prévention et la réduction des méfaits. Ces initiatives apportent un soutien essentiel en mettant en contact les personnes avec des programmes et des services adaptés à leur culture et qui tiennent compte des traumatismes subis par ces dernières.

Citations

« Il n'existe pas d'approche unique pour résoudre la crise des surdoses, et aucune communauté ne peut y parvenir seule. En investissant dans des initiatives communautaires, adaptées à la culture locale et fondées sur des données probantes comme celles-ci, nous veillons à ce que les personnes aient accès aux soins et au soutien dont elles ont besoin, près de chez elles. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Moncton et les communautés de toutes les provinces de l'Atlantique ont dû relever des défis importants en raison de la crise des surdoses. Je salue l'engagement indéfectible des organisations locales qui apportent une aide essentielle et immédiate aux résidents avec compassion et bienveillance. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Députée de Moncton-Dieppe

Faits en bref

Depuis 2017, plus de 755 millions de dollars ont été investis dans plus de 465 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709