Soutien aux besoins urgents en matière de consommation et de dépendance aux substances dans les provinces de l'Atlantique English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
31 oct, 2025, 13:39 ET
MONCTON, NB, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 8 millions de dollars dans neuf projets dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS). Ces projets répondront à des besoins critiques liés à la consommation de substances et aux dépendances dans les communautés des provinces de l'Atlantique.
Le PUDS fournit du financement à durée limitée à plusieurs projets communautaires innovants qui mettent l'accent sur le traitement et le rétablissement, ainsi que sur la prévention et la réduction des méfaits. Ces initiatives apportent un soutien essentiel en mettant en contact les personnes avec des programmes et des services adaptés à leur culture et qui tiennent compte des traumatismes subis par ces dernières.
Citations
« Il n'existe pas d'approche unique pour résoudre la crise des surdoses, et aucune communauté ne peut y parvenir seule. En investissant dans des initiatives communautaires, adaptées à la culture locale et fondées sur des données probantes comme celles-ci, nous veillons à ce que les personnes aient accès aux soins et au soutien dont elles ont besoin, près de chez elles. »
L'honorable Marjorie Michel
Ministre de la Santé
« Moncton et les communautés de toutes les provinces de l'Atlantique ont dû relever des défis importants en raison de la crise des surdoses. Je salue l'engagement indéfectible des organisations locales qui apportent une aide essentielle et immédiate aux résidents avec compassion et bienveillance. »
L'honorable Ginette Petitpas Taylor
Députée de Moncton-Dieppe
Faits en bref
- Depuis 2017, plus de 755 millions de dollars ont été investis dans plus de 465 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada.
Liens connexes
- Programme sur l'usage et les dépendances aux substances
- Document d'information : Le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances en soutien aux communautés de la région de l'Atlantique touchées par la crise des surdoses
SOURCE Santé Canada (SC)
Personnes-ressources : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709
Partager cet article