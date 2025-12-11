OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Il y a deux ans, le gouvernement du Canada lançait le Régime canadien de soins dentaires (RCSD), marquant la mise en œuvre de l'un des plus importants programmes sociaux au pays. Aujourd'hui, ce régime améliore la vie de millions de personnes en rendant les soins buccodentaires plus accessibles et plus abordables que jamais.

En mai dernier, le nouveau gouvernement a élargi le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) afin d'inclure des millions d'autres Canadiennes et Canadiens admissibles.

Le RCSD transforme la vie de près de six millions de personnes qui sont maintenant couvertes, et plus de 3,5 millions d'entre elles ont déjà reçu les soins dont elles avaient besoin.

Ce régime aide les Canadiennes et les Canadiens, ainsi que leur famille, à réduire leurs dépenses personnelles et à accéder à des services essentiels en matière de soins buccodentaires. En moyenne, ces personnes économisent 800 dollars par année, et pour certaines, il s'agit de leurs premières fois depuis plusieurs décennies qu'elles consultent un fournisseur de soins buccodentaires.

Les deux dernières années n'auraient pas été possibles sans l'engagement des fournisseurs de soins buccodentaires et de leur personnel partout au pays, qui continuent de soutenir les membres du RCSD et d'améliorer l'accès aux soins.

Pour présenter une demande au RCSD ou pour en savoir plus, visitez Canada.ca/dentaire.

Citations

« Deux ans après le lancement du Régime canadien de soins dentaires, nous constatons son impact concret. Des millions de Canadiennes et de Canadiens ont maintenant accès à des soins buccodentaires, et les familles économisent des centaines de dollars chaque année. Je tiens à remercier les fournisseurs de soins buccodentaires à l'échelle du pays, dont le dévouement a été essentiel au succès de ce régime. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les soins dentaires ne devraient jamais être inabordables. Grâce au Régime canadien de soins dentaires, des millions de Canadiens ont accès aux traitements nécessaires pour avoir une dentition saine, et pour bon nombre d'entre eux, pour la première fois depuis des années. Ce programme aide à bâtir un Canada plus équitable et où les gens sont plus en santé, une personne à la fois. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Faits en bref

Toutes les personnes admissibles au RCSD peuvent présenter une demande. Pour y être admissible, une personne doit : Ne pas avoir accès à une assurance dentaire; Avoir rempli sa déclaration de revenus de 2024 au Canada (ainsi que celle de son époux, épouse, conjoint ou conjointe de fait, s'il y a lieu); Avoir un revenu familial net rajusté inférieur à 90 000 $; Être résident ou résidente canadien aux fins de l'impôt.

Les membres du RCSD qui n'ont pas déjà un fournisseur de soins buccodentaires peuvent consulter l'Outil de recherche de fournisseurs du RCSD de Sun Life pour en trouver un dans leur communauté.

Comme le RCSD est un régime axé sur le revenu, il est essentiel de confirmer son admissibilité chaque année pour renouveler sa couverture. Le renouvellement est possible dès la réception de l'avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada.

Les membres du RCSD sont invités à créer un compte Mon dossier Service Canada si ce n'est pas déjà fait, afin de rester informés des mises à jour concernant le RCSD.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]