Soutien au secteur des pêches - Québec bonifie son appui aux entreprises de pêche commerciale

QUÉBEC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce des améliorations au Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale. Elles permettront de mieux répondre aux besoins des pêcheurs tout en assurant la vitalité économique de nombreuses communautés maritimes.

Les modifications viseront à éviter la perte d'actifs pour les entreprises de pêche, à assurer leur survie, à permettre de redresser leur situation financière et à protéger les emplois. Ainsi, dès la saison de pêche 2025, le programme prévoit notamment les mêmes conditions de versement de l'aide financière pour l'ensemble des pêcheurs, qu'ils soient cautionnés ou non par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Les ajustements ont aussi pour objectif de simplifier la gestion du programme et d'assurer un soutien rapide et efficace.

« Les pêcheurs jouent un rôle de premier plan dans l'économie et le dynamisme de nos régions maritimes. En adaptant notre appui, nous posons un geste concret pour préserver leurs acquis, protéger les emplois et assurer la pérennité de ce secteur névralgique pour le Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« C'est une excellente nouvelle pour nos pêcheurs. Le gouvernement démontre qu'il est à l'écoute et qu'il soutient les travailleurs de la mer, qui contribuent jour après jour à la vitalité de nos communautés. Nous sommes conscients des défis auxquels font face nos pêcheurs et nous agissons aujourd'hui en mettant en place des mesures tangibles pour les soutenir. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

L'intervention financière du sous-volet 3.1 « Protec-pêche » du Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale se fait principalement sous forme de subvention pour la prise en charge des assurances et des intérêts auprès de l'institution financière du demandeur.

Depuis les deux dernières années, plus de 4 millions de dollars ont été versés dans ce sous-volet.

En 2024, l'industrie de la capture des produits marins reposait sur 1 531 aides-pêcheurs et 1 373 titulaires de permis de pêche.

Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale

Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]