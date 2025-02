Soutien au secteur des pêches en Gaspésie - Québec octroie 350 000 $ pour la réalisation des travaux à la cale de halage de Newport

QUÉBEC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme la réalisation des travaux d'urgence à la cale de halage de Newport en Gaspésie grâce à un appui financier de 350 000 $ à l'Association des crabiers gaspésiens (ACG). La reprise des activités de pêche et de transformation dès l'ouverture de la saison est ainsi assurée.

Ce soutien permettra également à l'ACG et à ses partenaires de planifier des solutions durables pour la gestion des infrastructures de services de Newport.

« Je me réjouis de l'achèvement des travaux de réfection de la cale de halage de Newport. Cette infrastructure est essentielle aux activités de nos pêcheurs ainsi qu'aux secteurs connexes. Ce soutien financier était indispensable pour assurer des conditions de travail sécuritaires et efficaces aux travailleurs de la mer. Je tiens à saluer la mobilisation de tous les acteurs qui ont pris part à ce projet. Je m'engage à poursuivre ma collaboration avec l'ACG dans les étapes à venir. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe parlementaire au ministre de la Santé

« La réfection de la cale de halage de Newport était essentielle en vue de maintenir les activités liées à la pêche et à l'aquaculture commerciales. Je suis heureux que les travaux aient été réalisés à temps pour la prochaine saison. Votre gouvernement continue de soutenir le développement d'une économie forte partout au Québec, notamment dans nos régions côtières. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La population gaspésienne est la première à bénéficier d'un secteur des pêches fort et résilient. Je suis fier que notre gouvernement travaille en collaboration avec l'ACG et qu'il agisse concrètement pour soutenir les activités de nos pêcheurs et transformateurs. Ceux-ci contribuent de manière importante à l'économie et à la vitalité de notre région et, ultimement, du Québec. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

« Nous sommes soulagés que les travaux d'urgence sur la cale de halage soient terminés, nous permettant ainsi de relancer les activités courantes de halage des navires. Nous remercions le gouvernement du Québec pour l'aide financière accordée à cet effet. À très court terme, nous allons continuer de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement afin de concrétiser le projet de réfection global de l'infrastructure dans le but d'offrir un équipement économique collectif adapté aux besoins actuels et futurs de tous les usagers. »

Daniel Desbois, président de l'Association des crabiers gaspésiens

Faits saillants :

Rappelons que les activités de halage de bateaux ont dû être arrêtées en urgence à la suite d'une inspection sous-marine de l'infrastructure. Celle-ci révélait un état de corrosion avancé de la cale, ce qui engendre un risque élevé pour la sécurité de ses usagers.

De nombreux bateaux transitent par la cale de halage de Newport, dont une quarantaine de crabiers et une trentaine de homardiers. Ces entreprises totalisent environ 375 membres d'équipage et génèrent des débarquements évalués à plus de 65 millions de dollars.

La valeur annuelle moyenne des débarquements au quai de Newport est, pour les trois dernières années, de plus de 11 millions de dollars. Il s'agit du quatrième port en importance en Gaspésie en ce qui concerne la valeur des débarquements.

