MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à vivre dans une société où le système de justice répond aux besoins des victimes. Cela est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de jeunes victimes de violence sexuelle.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, Sameer Zuberi, député de Pierrefonds--Dollard, et Stéphanie Gareau, directrice générale du Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse de Marie-Vincent, ont annoncé l'octroi d'un financement à Marie-Vincent. Ces fonds appuieront l'amélioration de l'accès aux services du Centre Marie-Vincent pour les jeunes victimes et leur famille à Montréal. Ce centre réunit sous un même toit tous les services nécessaires pour répondre aux besoins des jeunes victimes de violence sexuelle: services policiers, médicaux, psychosociaux et psychothérapeutiques.

Le ministère de la Justice Canada versera une somme de 498 685 $ sur 5 ans (2023-2028) au Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse de Marie-Vincent pour son projet dans le cadre de l'Initiative des centres d'appui aux enfants et aux adolescents du Fonds d'aide aux victimes. Ce financement permettra au Centre Marie-Vincent de :

améliorer l'accès à ses services auprès des jeunes victimes de violence sexuelle ;

consolider son offre de services policiers, médicaux, psychosociaux, sociojuridiques et psychothérapeutiques sous un même toit ;

réduire le temps d'attente pour obtenir des services afin de veiller à ce que les jeunes aient accès en temps utile aux aides nécessaires à leur bien-être physique et mental ; et

consolider les services offerts en collaboration avec des organismes partenaires et développer de nouveaux partenariats, afin de toujours mieux soutenir les jeunes victimes de violence sexuelle à Montréal.

Citations

« Il est important d'agir auprès des personnes les plus vulnérables, particulièrement les jeunes victimes de violence sexuelle et leur famille. En accordant du soutien au Centre Marie-Vincent, notre gouvernement aide cet organisme à réaliser son importante mission de soutien auprès des jeunes victimes en leur offrant tous les services dont elles et ils ont besoin. Cet investissement appuiera les efforts que nous déployons afin de lutter contre la violence envers les jeunes et d'améliorer l'accès à la justice pour les survivants et survivantes de violence sexuelle et leur famille. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Le financement de 498 685 $ par le biais de l'Initiative des centres d'appui aux enfants et aux adolescents du Fonds d'aide aux victimes contribue à soutenir l'important travail du Centre Marie-Vincent pour assurer le soutien optimal des jeunes victimes. Je suis convaincu que ces fonds contribueront à faire une différence considérable pour les personnes qui ont été ou sont victimes de violence sexuelle. »

Sameer Zuberi,

Député de Pierrefonds--Dollard

« Nous sommes reconnaissantes de ce financement de près de 500 000 $, octroyé par le ministère de la Justice Canada pour les cinq prochaines années, et de la confiance renouvelée du gouvernement du Canada, qui nous permettra de soutenir un plus grand nombre de jeunes victimes de violence sexuelle, de consolider nos partenariats existants et d'en développer de nouveaux. »

Stéphanie Gareau

Directrice générale de Marie-Vincent

Faits en bref

Le Centre Marie-Vincent soutient les jeunes victimes de violence sexuelle en leur offrant, sous un même toit et en collaboration avec ses partenaires, les services dont elles et ils ont besoin. Il contribue à bâtir une communauté protégeante, en offrant des services psychosociaux et psychothérapeutiques aux jeunes victimes. Le Centre aide les enfants présentant des comportements sexuels problématiques à surmonter ces difficultés avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte. Il travaille aussi à prévenir la violence sexuelle en misant sur l'éducation et la sensibilisation, par le biais de différents programmes et formations.

Le ministère de la Justice Canada a mené une étude sur cinq ans à plusieurs endroits, Comprendre l'évolution et l'incidence des centres d'appui aux enfants, afin de mieux comprendre l'évolution et le fonctionnement des centres d'appui aux enfants (CAE) du Canada , de mesurer la satisfaction de la clientèle et de déterminer comment les CAE atteignent les objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes. Au total, six CAE ont été incluses dans l'étude portant sur quatre modèles de prestation. Les résultats ont indiqué ce qui suit : Quatre-vingt-treize pour cent des répondants à l'étude ont indiqué que le soutien reçu de tous les professionnels était utile. Les parents ou les tuteurs ont également mentionné que la défense des droits des victimes était le service le plus important qu'ils avaient reçu eux-mêmes (46 %), tandis que les services d'aide psychologique et la thérapie étaient les services les plus importants reçus par leurs enfants (33 %). La majorité des jeunes victimes (79 %) et des parents ou tuteurs (91 %) ont reçu des services adaptés à leur culture.

a mené une étude sur cinq ans à plusieurs endroits, Comprendre l'évolution et l'incidence des centres d'appui aux enfants, afin de mieux comprendre l'évolution et le fonctionnement des centres d'appui aux enfants (CAE) du , de mesurer la satisfaction de la clientèle et de déterminer comment les CAE atteignent les objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes. Au total, six CAE ont été incluses dans l'étude portant sur quatre modèles de prestation. Les résultats ont indiqué ce qui suit : L'initiative des CAE accorde du financement à un certain nombre d'organismes non gouvernementaux qui offrent des services aux victimes et dont les programmes et les activités concordent avec les priorités du Fonds d'aide aux victimes géré par le ministère de la Justice Canada . Le financement accordé au Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse de Marie-Vincent s'inscrit dans le cadre de cette initiative.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn. Suivez le ministre Virani sur Twitter : @MinJusticeFr

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et bien plus au moyen de fils RSS. Pour en savoir plus ou pour vous abonner, consultez le site https://justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html.

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Chantalle Aubertin, Press Secretary, Office of the Minister of Justice, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias : Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]; Julien Archambault, Chargé des communications, Marie-Vincent, 514 285-0505 poste 277, [email protected]