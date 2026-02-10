Dans le communiqué INVITATION AUX MÉDIAS: Annonce concernant deux projets majeurs pour la culture de Baie-Saint-Paul, diffusé le 06-Feb-2026 par Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans la personne qui fera la conférence de presse. Comme le ministre ne pourra y être. ça aurait dû être "(Au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la députée Kariane Bourrassa)". La copie complète et corrigée suit :

INVITATION AUX MÉDIAS: Annonce concernant deux projets majeurs pour la culture de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la députée Kariane Bourrassa convie les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant deux projets majeurs pour la culture de Baie-Saint-Paul.

Pour l'occasion, il sera accompagné par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Kariane Bourassa, ainsi que par le maire de Baie-Saint-Paul, M. Michaël Pilote.

Date : Le mardi 10 février 2026 Heure : 9 h 45 Lieu : Baie-Saint-Paul*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 8 h le mardi 10 février 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

