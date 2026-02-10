Le gouvernement du Québec appuie deux projets majeurs pour la culture de Baie-Saint-Paul

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la députée Kariane Bourrassa annonce un appui gouvernemental pour la réalisation de deux projets culturels majeurs à Baie-Saint-Paul, soit la restauration et la mise en valeur du site patrimonial classé du domaine Cimon ainsi que la construction d'une agora extérieure au Carrefour culturel Paul-Médéric.

Domaine Cimon

Le domaine Cimon est un site patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel depuis 1981, situé au cœur de la ville de Baie-Saint-Paul, et qui comprend notamment la Maison René-Richard. Cet ancien ensemble agricole était jadis fréquenté par la communauté artistique, accueillant au cours des années plusieurs peintres reconnus. Le peintre René Richard s'y est d'ailleurs établi à partir des années 1940. Le projet de restauration du site patrimonial du domaine Cimon s'inscrit dans une volonté de préserver le lieu, de le mettre en valeur et de le rendre accessible au public. Le gouvernement du Québec y contribue à hauteur de 6,8 M$.

L'agora extérieure

Le Carrefour culturel Paul-Médéric, quartier général du Service des arts et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul, offre aux artistes, aux artisans et aux organismes de la région de Charlevoix une vitrine pour exposer leurs créations et pour la tenue de diverses activités culturelles. Le projet d'aménagement de l'agora bénéficie d'une aide financière de 2 M$ pour faciliter la tenue des prestations extérieures en période estivale. La construction de l'agora permettra la poursuite de la mission du Carrefour culturel à l'extérieur de ses murs, sur un site secondaire offrant une capacité d'accueil de 2 500 personnes.

Citations

« Je suis ravi des investissements annoncés aujourd'hui pour des projets qui viennent une fois de plus confirmer que le développement et le rayonnement de la région de Charlevoix sont importants pour le gouvernement du Québec. Les sommes annoncées aujourd'hui viendront mettre en valeur les atouts historiques et culturels uniques de Baie-Saint-Paul, reconnue depuis fort longtemps comme une ville des arts. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ces deux projets représentent une excellente nouvelle pour Baie-Saint-Paul et pour l'ensemble de Charlevoix. Profondément enracinés dans notre histoire et notre identité culturelle, ils permettront à la fois aux citoyens de la région et aux visiteurs de redécouvrir des lieux emblématiques qui font la renommée de Baie-Saint-Paul comme cœur culturel de Charlevoix. C'est un investissement structurant qui contribuera concrètement au dynamisme et au rayonnement de notre milieu. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire au ministre des Finances

« Nous nous réjouissons de l'entente conclue, qui permettra à la Ville de Baie-Saint-Paul de réinvestir dans ses actifs patrimoniaux et culturels. Ces lieux porteurs de notre identité méritaient une attention particulière. Cette annonce représente une excellente nouvelle pour notre communauté et ouvre la voie à une mise en valeur durable de notre richesse culturelle. »

Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Cindy Asselin, Directrice des communications, Ville de Baie-Saint-Paul, 438 370-9842, [email protected]