CASTLEGAR, BC, le 16 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre et soutient les travailleurs du secteur des ressources naturelles en trouvant notamment des moyens innovateurs d'accroître l'utilisation de sources de fibres ligneuses sous-utilisées.

Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 4,5 millions de dollars à Mercer Celgar Limited Partnership (en anglais seulement), une entreprise de Castlegar, en Colombie-Britannique, aux fins du déploiement de technologies et de procédés innovateurs qui améliorent le traitement de la fibre et aident à résoudre les problèmes d'approvisionnement en fibre locale dans la province.

Les fonds permettront d'installer dans l'usine une écorceuse fixe à fléaux de grande capacité et à faibles coûts d'exploitation. Grâce à cette écorceuse unique en son genre, l'usine pourra valoriser une source de bois qui auparavant finissait en débris au terme du processus de récolte. Elle réduira ainsi la production de résidus ligneux et, de ce fait, les émissions de gaz à effet de serre imputables au brûlage de ces résidus.

Le projet est financé par le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, qui encourage le secteur forestier canadien à adopter des technologies et des procédés novateurs pour pénétrer de nouvelles filières de produits et de nouveaux marchés.

Le budget de 2021 prévoyait un investissement pouvant atteindre 54,8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour augmenter la capacité du programme. En investissant dans des technologies novatrices, le secteur forestier offre des solutions plus écologiques qui, en plus d'améliorer sa compétitivité sur les marchés national et mondial, aident à combattre les changements climatiques et facilitent la transition vers une économie sobre en carbone.

Notre secteur forestier est une importante source d'emplois pour les Canadiens, y compris pour les peuples autochtones, dans les régions rurales et éloignées. Les collectivités et les travailleurs partout au pays ont besoin d'un secteur forestier compétitif et résilient.

Citations

« Les entreprises du secteur forestier innovent, trouvent de nouvelles façons de réduire les résidus forestiers et développent de nouveaux produits pour les Canadiens. Ce projet permettra de créer des emplois et de réduire les émissions. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan, Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les usines de pâte en Colombie-Britannique veulent valoriser au maximum la fibre ligneuse tout en améliorant leur durabilité. Il est réjouissant de voir des entreprises forestières innovatrices dans le secteur forestier du Canada qui réussissent à moderniser leurs opérations de manière à devenir encore plus efficaces et à réduire leurs émissions. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Nickel Belt



« Avec ce coup de pouce du gouvernement du Canada, Mercer Celgar place une nouvelle pièce du casse-tête de la durabilité en s'attaquant résolument au défi des changements climatiques. La nouvelle salle de préparation du bois permet à Mercer de demeurer en pointe de la bioéconomie du 21e siècle en faisant plein usage de nos précieuses ressources forestières. De plus, cet investissement soutient des initiatives de développement durable qui amélioreront les retombées sociales, économiques et environnementales pour nos collectivités. »

David Gandossi

PDG, Mercer Celgar

Lien pertinent

Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF)

Liens connexes

