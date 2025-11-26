Soutien à domicile, logement et accès aux soins : l'AREQ appelle à des mesures fortes pour faire face au vieillissement de la population

BOUCHERVILLE, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - L'AREQ (CSQ) conclut aujourd'hui à Boucherville la quatrième et dernière étape de sa tournée régionale, un exercice qui a permis d'entendre des centaines de membres à travers le Québec. Le portrait qui se dégage est clair : les inquiétudes liées au vieillissement sont partagées partout, mais elles se manifestent avec une intensité particulière dans les grands centres urbains où la croissance démographique, l'accessibilité aux services et l'abordabilité posent des défis spécifiques.

« Nos membres nous ont exprimé des besoins pressants et très concrets. Que ce soit dans les régions en pleine croissance ou dans les centres urbains confrontés à des enjeux d'accessibilité et de coûts, les préoccupations convergent », soutient Micheline Germain, présidente de l'AREQ (CSQ).

Cette tournée s'inscrit dans la préparation du Congrès de juin 2026 et visait à recueillir les préoccupations régionales afin d'orienter les interventions de l'AREQ auprès des décideurs publics. Trois grandes priorités émergent du bilan : le soutien à domicile, l'accès à un logement abordable et adapté ainsi que l'accès à des soins de première ligne.

Soutien à domicile : une pression croissante partout au Québec

Dans toutes les régions visitées, les membres ont fait état de défis persistants liés au soutien à domicile. Les problèmes rapportés sont récurrents, soit le manque de personnel, les visites trop courtes ou irrégulières, les difficultés d'accès aux services dans certains secteurs et la pression accrue sur les proches aidants. Dans les grands centres urbains, les membres ont aussi évoqué la fragmentation des services et le roulement élevé du personnel, qui compromettent la continuité des soins.

« Les aînés veulent rester chez eux, mais ce souhait devient de plus en plus difficile à réaliser sans un virage réel, financé et cohérent du soutien à domicile », rappelle madame Germain.

Logement : une crise qui frappe particulièrement les personnes retraitées

L'accès à un logement abordable et adapté ressort comme l'une des préoccupations principales. Dans les zones où la demande est la plus forte, notamment, dans les régions métropolitaines, les loyers élevés, la rareté des logements accessibles et la qualité variable du parc immobilier placent de nombreux retraités en situation de précarité. La fermeture de résidences privées pour aînés a également forcé des déplacements non souhaités dans plusieurs régions.

Les données montrent que près d'un quart des aînés au Québec vivent dans un logement jugé non acceptable, une situation qui s'aggrave dans les secteurs où le coût de la vie est particulièrement élevé.

« L'enjeu du logement est devenu critique pour de nombreuses personnes retraitées. C'est une crise silencieuse qui doit être reconnue et traitée de front », affirme Micheline Germain.

Accès à un médecin : une première ligne qui peine à répondre à la demande

Les membres rencontrés à travers le Québec ont été nombreux à mentionner la difficulté d'obtenir un rendez-vous médical, tant dans les centres urbains que dans les régions. Les délais d'attente, la saturation des cliniques et la disponibilité limitée des services en soirée ou la fin de semaine figurent parmi les obstacles les plus courants.

Ces constats, observés dans l'ensemble de la tournée, illustrent la nécessité de renforcer la première ligne et d'assurer un accès simple et humain aux soins.

« Les aînés nous le répètent, ils veulent un accès stable et rapide à la première ligne. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin essentiel », souligne Micheline Germain.

Un appel à bâtir un Québec réellement prêt à vieillir

Le Québec s'apprête à vivre un choc démographique majeur. Les projections montrent une hausse marquée du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus dans les prochaines années, particulièrement dans les régions en croissance et dans les grands centres. Ce contexte exige une planification rigoureuse, une collaboration étroite entre les paliers de gouvernement et des investissements conséquents dans les services aux aînés.

« Ces réalités ne sont pas abstraites. Elles doivent guider, dès maintenant, les décisions publiques. Si nous voulons que les personnes aînées vieillissent dans la dignité, il faut agir, et il faut agir ensemble », conclut madame Germain.

À propos de l'AREQ

Fondée en 1961, l'AREQ - Le mouvement des personnes retraitées CSQ compte 60 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

