Logement, pouvoir d'achat et mobilité : les municipalités doivent passer à l'action pour relever le défi du vieillissement de la population

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - En visite en Mauricie les 3 et 4 novembre 2025, dans le cadre de sa tournée régionale du conseil exécutif, la troisième de quatre étapes amorcées au Bas-Saint-Laurent avant de se poursuivre dans les Laurentides, l'AREQ (CSQ) interpelle les conseils municipaux nouvellement élus concernant les défis urgents liés au vieillissement de la population.

Cette tournée provinciale vise à recueillir les préoccupations des membres de l'AREQ à travers le Québec et à porter leur voix auprès des décideurs publics. Partout, les constats convergent. Les personnes aînées souhaitent demeurer dans leur communauté, dans un environnement accessible, sécuritaire et respectueux de leur dignité.

Des défis bien réels en Mauricie

Dans la région de la Mauricie, plus du quart de la population a 65 ans ou plus, une proportion parmi les plus élevées au Québec selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Cette réalité démographique nécessite une planification municipale proactive en matière de logement, de mobilité et de fiscalité locale.

Logement : agir dès maintenant

L'AREQ (CSQ) demande aux municipalités d'accélérer la création de logements abordables, sécuritaires et adaptés aux besoins des aînés. Les villes doivent planifier des milieux de vie intergénérationnels et inclusifs, en partenariat avec les organismes communautaires et les offices d'habitation.

« Le logement est au cœur de la qualité de vie des aînés. On doit agir maintenant pour éviter que la crise du logement ne devienne aussi une crise du vieillissement », rappelle Micheline Germain, présidente de l'AREQ (CSQ).

Pouvoir d'achat : préserver l'équilibre des retraités

Pour de nombreuses personnes retraitées à revenu fixe, chaque hausse de taxe municipale ou de tarifs de service a un impact direct sur le budget familial. L'AREQ (CSQ) invite les municipalités à jouer un rôle actif dans la préservation du pouvoir d'achat des aînés. Pour ce faire, elles peuvent limiter les hausses de taxes, en offrant des mesures de soutien ciblées et en facilitant l'accès à la subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales. Protéger le portefeuille des retraités, c'est aussi soutenir la vitalité économique locale.

Mobilité : un enjeu de dignité et de participation

La mobilité constitue un levier essentiel de participation sociale. L'AREQ (CSQ) presse les municipalités d'assurer l'entretien et la sécurité des trottoirs, d'améliorer le transport adapté et collectif et d'intégrer les principes d'accessibilité universelle dans tous les espaces publics.

« Dans une région où près de 30 % de la population aura bientôt plus de 65 ans, chaque décision municipale doit tenir compte du vieillissement. Il faut planifier aujourd'hui les villes de demain », souligne madame Micheline Germain.

À propos de l'AREQ (CSQ)

Le Mouvement des personnes retraitées de la CSQ (AREQ-CSQ) regroupe plus de 60 000 membres à travers la province, dont près de 6 500 membres en Mauricie et au Centre-du-Québec. L'AREQ défend les droits des personnes aînées, promeut le vieillissement actif et collabore à la construction de milieux de vie inclusifs et accessibles.

