Le RABQ et l'Université de Montréal lancent la première certification universitaire en gestion des bénévoles

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des gestionnaires de bénévoles du 5 novembre, le Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ) est fier d'annoncer le lancement de la toute première certification professionnelle universitaire en gestion des bénévoles, intitulée GÉO Bénévoles Élite, développée en partenariat avec la Faculté de l'apprentissage continu de l'Université de Montréal.

Cette nouvelle certification vient bonifier l'offre de formation GÉO Bénévoles, mise en ligne en 2021, qui comprend déjà sept modules gratuits accessibles en tout temps. Ces formations abordent divers aspects du bénévolat, notamment l'intégration des jeunes bénévoles et des personnes de 50 ans et plus.

La certification GÉO Bénévoles Élite permet désormais aux personnes responsables du recrutement et de l'encadrement des bénévoles d'approfondir leurs connaissances en matière de gestion des ressources humaines bénévoles, de communication, d'innovation et de créativité.

Les trois leçons complémentaires ont été conçues en concertation avec l'équipe académique de la Faculté de l'apprentissage continu de l'Université de Montréal, afin d'offrir un contenu rigoureux et adapté aux réalités du milieu des organismes à but non-lucratif œuvrant avec des bénévoles.

« La collaboration avec le RABQ a été une occasion unique de mettre à profit l'expertise de la Faculté de l'apprentissage continu au service des gestionnaires de bénévoles, particulièrement dans les domaines de la gestion, des communications et de la vie communautaire. L'équipe de faculté s'est assuré d'élaborer une structure pédagogique solide pour favoriser l'apprentissage. » -- Marie-Claude Séguin, gestionnaire de projets, Centre de perfectionnement, Faculté de l'apprentissage continu, Université de Montréal

« Depuis plusieurs années, le RABQ travaille à valoriser le rôle essentiel des gestionnaires de bénévoles. Cette nouvelle certification vient reconnaître leur expertise, renforcer leurs compétences et souligner l'importance stratégique de leur contribution au dynamisme du bénévolat québécois. » -- Marilyne Fournier, directrice générale, Réseau de l'action bénévole du Québec

Le lancement officiel de la certification GÉO Bénévoles Élite se tiendra le 5 novembre dans le cadre du Forum Gestionnaire de bénévoles : un leader incontournable 2.0. Cet événement, organisé par le RABQ, rassemblera près de 400 acteurs du milieu bénévole et mettra en lumière l'importance du recrutement, de la reconnaissance et du soutien aux personnes qui encadrent les bénévoles à travers le Québec.

