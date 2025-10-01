5e édition de la marche « Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés » - Plus de 2200 personnes mobilisées pour souligner les forces des aînés

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - En cette Journée internationale des aînés, le Mouvement HABITATS propulsé par Un et un font mille et la Fondation AGES, avec comme présentateurs officiels l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ et le Groupe Maurice ont tenu la 5e édition de la marche « Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés » sous le thème « Misons sur nos forces ».

À cette occasion, ce sont plus de 2200 personnes qui se sont réunies aujourd'hui à Québec, à Montréal et au Témiscamingue pour affirmer haut et fort leurs désirs de mettre en lumière la force que représentent les personnes aînées dans notre société, tout autant que le droit de vieillir dans le respect et l'équité.

Depuis cinq ans, la marche constitue un moment fort pour transformer les perceptions quasi unilatérales, dépasser les tabous liés au vieillissement et encourager une mobilisation collective qui met en lumière toutes les actions qui sont posées au quotidien pour le mieux-être des aînés.

Il rassemble un large éventail de participants, incluant des organismes ambassadeurs, des bénévoles, des intervenants, des professionnels ainsi que de nombreux aînés et leurs proches.

Trop souvent, le vieillissement est associé à des pertes. Avec le thème "Misons sur nos forces", les organisateurs ont plutôt souligné et mis en valeur la résilience, la capacité d'adaptation, le pouvoir de choix et la transmission de savoirs qui caractérisent les personnes aînées. À travers cette marche, les partenaires ont aussi rappelé qu'au Québec, vieillir signifie devrait nous permettre de demeurer acteur de sa vie et dans nos communautés. Parce que l'ensemble des partenaires croient que vieillir dans la dignité, c'est aussi avoir accès à des choix, à la parole et à la reconnaissance de sa contribution, quel que soit son âge.

Citations

« J'ai marché le 1er octobre, car je considère cette action militante comme un devoir envers les aînés, qui ont pavé la route de nos vies et envers toutes celles et ceux qui œuvrent quotidiennement à leur mieux-être », Louise Deschâtelets, actrice, animatrice, chroniqueuse et porte-parole de la marche.

« Cette 5e édition de la marche s'inscrit dans la Journée internationale des aînés à travers le monde. Les citoyens et organismes participants ont permis de faire grandir les rangs de ceux qui sont venus marcher avec nous afin d'agir ensemble pour le mieux-être des aînés et en souligner les forces.» souligne François Grisé, fondateur du Mouvement HABITATS d'Un et un font mille.

« En cette Journée internationale des personnes aînées, prenons un moment pour souligner tout le travail accompli pour faire valoir nos droits, nos intérêts, nos préoccupations. Ce n'est pas parce que nous sommes à la retraite que nous sommes en retrait de la société. Notre voix est forte, notre voix est importante. Elle contribue à changer l'image du vieillissement », a lancé Martin St-Pierre, 1er vice-président de l'AREQ.

« À côtoyer les personnes plus âgées au quotidien, nous sommes les témoins privilégiés de la richesse qu'elles représentent, de la force qu'elles incarnent, mais surtout de la nécessité de les rendre visibles et de leur redonner la place qu'elles méritent dans notre société - tant pour leur bénéfice que pour le nôtre d'ailleurs » nous dit Alain Champagne président et chef de la direction du Groupe Maurice.

SOURCE AREQ (CSQ)

Sources et entrevues: Apolline Provost - TACT, Cell. : 438 522-1638, [email protected]