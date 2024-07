THUNDER BAY, ON, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Une chance équitable pour chaque génération signifie lutter contre la pollution et les effets dévastateurs des changements climatiques, tout en rendant la vie quotidienne plus abordable pour les Canadiennes et Canadiens. L'approche du Canada en matière de tarification de la pollution par le carbone permet d'atteindre les objectifs sur les deux fronts.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de FedNord et députée de la circonscription de Thunder Bay - Supérieur-Nord était à Thunder Bay (Ontario) pour souligner que c'est aujourd'hui la dernière chance pour les petites entreprises de l'Ontario de remplir leur déclaration de revenus pour profiter du premier versement de la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises.

La Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises est une nouvelle remise qui retournera 2,5 milliards de dollars des produits perçus de la tarification de la pollution par le carbone dans la province de l'Ontario sous la forme d'un crédit d'impôt remboursable automatique pour environ 600 000 petites entreprises qui exercent leurs activités dans des provinces où le système de tarification de la pollution s'applique.

C'est aussi aujourd'hui que les ménages de l'Ontario commenceront à recevoir leur versement trimestriel de la Remise canadienne sur le carbone. Huit ménages sur dix recevront plus d'argent que ce qu'ils déboursent grâce à cette remise.

Dans la province de l'Ontario, les paiements trimestriels par ménage actuels se trouvent ici : Montants de la Remise canadienne sur le carbone pour 2024-2025

Premier adulte : 140 $

Deuxième adulte : 70 $

Chaque enfant : 35 $

Total pour une famille de quatre personnes : 280 $

Pour mieux tenir compte des besoins énergétiques plus importants des résidentes et résidents des régions rurales et de leur accès plus limité à des options de transport plus propres, le gouvernement a doublé le supplément rural auquel les ménages des régions rurales et des petites collectivités ont droit, qui passe de 10 % à 20 % du montant de base de la Remise canadienne sur le carbone.

Pour estimer la remise qu'ils peuvent toucher, les résidents admissibles peuvent utiliser l'Estimateur de la Remise canadienne sur le carbone.

La tarification de la pollution par le carbone est la pierre angulaire du plan global du Canada visant à réduire les émissions et à bâtir un avenir plus durable et prospère pour toute la population canadienne.

Citations

« La Remise canadienne sur le carbone est la mesure la plus efficace pour lutter contre les changements climatiques. Il n'est que juste pour les jeunes générations que nous la mettions en place. Cela signifie également que les résidents du Nord de l'Ontario recevront une remise dans leur compte bancaire, puisque 8 personnes sur 10 recevront plus d'argent que ce qu'elles ont payé. Nous prenons des mesures pour lutter contre les changements climatiques et rendre la vie plus abordable pour les résidents du Nord de l'Ontario. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNord

Faits en bref

La tarification de la pollution par le carbone est le moyen le plus simple et le plus rentable de réduire la pollution à l'origine des changements climatiques et de bâtir une économie plus propre.

Les paiements de la Remise canadienne sur le carbone sont effectués tous les trois mois par dépôt direct ou par chèque aux ménages admissibles qui ont rempli leur déclaration de revenus des particuliers pour l'année 2023.

Le premier des quatre paiements trimestriels de la Remise canadienne sur le carbone pour le système fédéral de tarification de la pollution a été effectué à la mi-avril 2024, et les autres versements seront effectués à la mi-juillet, à la mi-octobre puis à la mi-janvier 2025.

les autres versements seront effectués à la mi-juillet, à la mi-octobre puis à la mi-janvier 2025. La Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises a été annoncée pour la première fois dans le budget de 2024.

On estime que la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises permettra à environ 600 000 entreprises œuvrant dans les provinces où la redevance fédérale sur les combustibles s'applique de percevoir les produits recueillis de 2019-2020 à 2023-2024.

La Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises sera offerte aux sociétés privées sous contrôle canadien admissibles qui comptaient 499 employés ou moins dans l'ensemble du Canada au cours de l'année civile où commence l'année de redevance sur les combustibles et qui produisent leur déclaration de revenus des sociétés de 2023 au plus tard le 15 juillet 2024.

