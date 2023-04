WINNIPEG, MB, le 14 avril 2023 /CNW/ - Partout au pays, des gouvernements, des groupes communautaires, des avocats, des juges et des policiers travaillent en étroite collaboration avec des communautés et des familles pour empêcher que des jeunes aient des démêlés avec le système de justice pénale et assurer un système de justice pour les adolescents équitable et efficace. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer les travaux novateurs accomplis par ses partenaires pour aider à soutenir les jeunes qui ont eu des démêlés avec la justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord (Manitoba), ont annoncé une aide pour les services de justice pour les jeunes au Manitoba.

Au moyen du Programme de financement des services de justice pour les jeunes (PFSJJ) du ministère de la Justice Canada, le gouvernement du Canada appuie la prestation, par la province, de programmes et de services de justice pour les jeunes. Ces services pour les jeunes comprennent, entre autres :

des programmes de déjudiciarisation;

des services de réadaptation et de réinsertion;

des programmes de soutien intensif, de supervision et de comparution.

Lorsqu'un soutien est offert pour les services de justice pour les jeunes, un plus grand nombre de jeunes demeurent en liberté et à l'écart du processus judiciaire officiel, et cela contribue à réduire le taux de criminalité et à favoriser de meilleurs résultats pour les jeunes et leur communauté.

Le ministère de la Justice Canada verse au ministère de la Justice du gouvernement du Manitoba 49 876 116 $ sur six ans, à compter du 1er avril 2021, conformément à une entente de partage des coûts dans le cadre du PFSJJ, afin de soutenir la prestation de services de justice pour les jeunes dans la province.

Citation

« Pour maintenir la sécurité publique et réduire la criminalité, il faut d'abord faire en sorte que les jeunes restent à l'écart du système de justice pénale. Nous sommes heureux de nous associer à la province du Manitoba pour soutenir la prestation de services qui permettent de détourner des tribunaux les jeunes qui ont des démêlés avec la justice, et pour offrir des programmes qui répondent à leurs besoins précis. Ces programmes importants entraîneront de meilleurs résultats pour les jeunes et leur communauté. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoyait 216,4 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et 43,3 millions de dollars pour les années subséquentes pour le Programme de financement des services de justice pour les jeunes (PFSJJ) afin d'accroître les fonds versés aux provinces et aux territoires à l'appui des programmes de déjudiciarisation et d'aider à réduire la surreprésentation des Autochtones, des personnes noires et des autres personnes racisées dans le système de justice pénale. En aiguillant les jeunes vers les bons services au bon moment et en s'attaquant aux causes profondes de la criminalité, cette mesure permettra de réduire le taux de criminalité et de favoriser de meilleurs résultats pour les jeunes et leur communauté.







43,3 millions de dollars pour les années subséquentes pour le Programme de financement des services de justice pour les jeunes (PFSJJ) afin d'accroître les fonds versés aux provinces et aux territoires à l'appui des programmes de déjudiciarisation et d'aider à réduire la surreprésentation des Autochtones, des personnes noires et des autres personnes racisées dans le système de justice pénale. En aiguillant les jeunes vers les bons services au bon moment et en s'attaquant aux causes profondes de la criminalité, cette mesure permettra de réduire le taux de criminalité et de favoriser de meilleurs résultats pour les jeunes et leur communauté. Le PFSJJ est un programme de contribution à frais partagés mis sur pied par le gouvernement fédéral et l'ensemble des provinces et territoires. Le programme vise à accroître le soutien et l'accès aux services de justice pour les jeunes dans l'ensemble du pays.







Le 1er avril 2023, c'était le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et de la mise en place d'un cadre pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui ont, ou qui auraient, commis une infraction criminelle. Le système de justice pénale pour les adolescents vise à protéger le public en tenant les jeunes responsables de leur comportement criminel, tout en favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

