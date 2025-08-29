OTTAWA, ON, le 29 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 2,9 millions de dollars par l'intermédiaire du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes (PPCSJ). Ce programme aide les communautés partout au Canada à élaborer des approches de prévention adaptées à leurs besoins particuliers en matière de consommation de substances.

Cette annonce s'ajoute à un financement initial de 3,1 millions de dollars accordé en juin 2024 pour appuyer la mise en œuvre et l'adaptation du modèle de prévention islandais (IPM) au contexte canadien. L'IPM est une approche collaborative reconnue à l'échelle internationale visant à prévenir la consommation de substances chez les jeunes. Elle repose sur 10 étapes axées sur le renforcement des communautés et la création d'environnements sains.

Cette deuxième ronde de financement permettra de soutenir quatre projets en Alberta et en Ontario. Chaque projet recevra jusqu'à 750 000 $ sur trois ans pour aider les communautés ayant déjà amorcé la mise en œuvre de l'IPM à définir, à mettre à l'essai et à évaluer des interventions de prévention de la consommation de substances chez les jeunes.

Citations

« Le financement accordé dans le cadre du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes permet aux communautés d'agir pour prévenir ce phénomène et offrir aux jeunes un soutien adapté à leurs besoins particuliers. Grâce à ces approches sur mesure, ancrées dans les réalités communautaires, les jeunes bénéficieront du soutien, de la sécurité et des perspectives qu'ils méritent. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Ensemble, nous changeons la vie de jeunes gens comme moi. Je suis convaincue que nous pouvons continuer à susciter des changements positifs dans nos communautés. »

Ramneek Singh Basra

Jeune de Calgary

« L'adoption de l'IPM a déjà permis une meilleure compréhension de la vie des jeunes du comté de Lanark. Le financement provenant du PPCSJ renforce notre capacité, comme collectivité, de faire participer les jeunes et les familles à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de plans d'action qui préviennent les risques associés aux substances chez les jeunes du comté. »

David Somppi

Président, Planète jeunesse, comté de Lanark

« Ce financement nous permettra de concrétiser nos plans d'action et de miser sur le soutien et la mobilisation communautaire que nous avons accumulés au cours de la dernière année. C'est une période porteuse pour les jeunes de Timiskaming et pour l'ensemble de nos communautés. Les retombées dépasseront le public cible et contribueront à améliorer la santé et le bien-être des résidents de tous âges. »

Johanna Paradis

Coordonnatrice des services communautaires, Ville d'Englehart

Coprésidente du comité directeur de Planète Jeunesse Timiskaming

« Planète Jeunesse améliorera la vie d'innombrables jeunes pour les décennies à venir et contribuera à façonner un avenir meilleur pour la ville et ses environs. »

Karen Young

Présidente et directrice générale, Centraide, Calgary et ses environs

« Planète Jeunesse souligne l'importance de bâtir une coalition solide pour guider les efforts de prévention primaire. Ce financement aidera Planète Jeunesse Nipissing à intensifier la sensibilisation et la mobilisation par rapport aux facteurs de risque et de protection liés au bien-être des jeunes, et d'élaborer des stratégies locales efficaces pour la créer des milieux favorables. »

Dre Carol Zimbalatti

Médecin hygiéniste, Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Faits en bref

Le Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes (PPCSJ) est un élément important de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS) renouvelée, qui repose sur un investissement de 20,2 millions de dollars sur cinq ans. Ce financement fait partie des plus de 359 millions de dollars engagés dans le cadre du budget de 2023, qui comprend également 144 millions de dollars pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) afin de financer des mesures de soutien communautaires et d'autres interventions sanitaires fondées sur des données probantes.

Dans le cadre de l'approche globale et continue du gouvernement du Canada en matière de santé mentale et de consommation de substances, le budget de 2024 accorde un investissement de 500 millions de dollars additionnels dans le Fonds pour la santé mentale des jeunes, afin d'améliorer le bien-être mental des jeunes et de leurs familles.

De plus, le budget de 2024 prévoit un investissement de 150 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, destiné à Santé Canada pour un fonds de traitement d'urgence accessible aux municipalités et aux communautés autochtones, afin de répondre rapidement aux besoins urgents et critiques liés à la crise des opioïdes.

