Soutenir les collectivités du Yukon

WHITEHORSE, YT, le 11 juin 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie dans l'ensemble du pays, tout en veillant avant tout à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens durant la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le Yukon a reçu 16,5 millions de dollars pour l'exercice 2020-2021 dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) afin de financer ses besoins les plus pressants en matière d'infrastructure.

Le FTE offre aux collectivités un financement souple et stable pour leur permettre de répondre à leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Les récents projets ayant bénéficié du FTE au Yukon incluent le nouveau plancher de la salle polyvalente du Centre des Jeux du Canada à Whitehorse, qui améliore le confort et la sécurité pour les activités de loisirs, ainsi que l'installation, dans les autobus, de nouveaux dispositifs de paiement électronique et d'une technologie de suivi des autobus en temps réel afin de rendre le transport en commun plus pratique. Le village de Carmacks a installé de nouveaux lampadaires et les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik ont installé des panneaux solaires sur le centre culturel Da Ku afin d'accroître l'efficacité énergétique. La ville de Faro a amélioré son réseau de sentiers en milieu sauvage dans les environs et à l'intérieur de la ville pour en faciliter l'accès à la communauté et aux visiteurs.

Parce qu'il permet aux collectivités de planifier en fonction de leurs besoins actuels et futurs et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FTE est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que le Yukon demeure l'un des meilleurs endroits au monde où vivre pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada annoncera d'autres mesures dans les semaines et mois à venir pour aider les collectivités canadiennes à se relever et à faire face à l'avenir avec encore plus de résilience.

Citations

« Notre gouvernement effectue des investissements immédiats dans les infrastructures qui joueront un rôle essentiel pour aider les municipalités et les communautés des Premières Nations à relancer leur économie, et qui amélioreront la vie des Canadiens, en particulier au Yukon. Dans un premier temps, nous accélérons le versement du paiement de cette année dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Cette mesure permettra de mettre 16,5 millions de dollars à la disposition des collectivités du Yukon pour améliorer les infrastructures locales, par exemple le transport en commun et la protection de l'environnement local, ainsi que pour remettre les résidents du Nord au travail. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Recevoir d'un seul coup la totalité de l'affectation du Fonds de la taxe sur l'essence de l'année donnera un coup de pouce financier aux municipalités, aux Premières Nations et aux communautés non constituées en société du Yukon, qui pourront ainsi poursuivre les projets en cours et en lancer de nouveaux. Cet investissement créera des emplois pour les Yukonnais et favorisera le développement économique tandis que nous continuons à relancer notre économie locale. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services aux collectivités

Faits en bref

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets par année.

Le Fonds de la taxe sur l'essence vise des projets dans 18 catégories admissibles, dont le renforcement des capacités, les routes et les infrastructures sportives. De plus, les collectivités peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les mettre en réserve pour une utilisation future, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Produit connexe

Allocations 2020‒2021 du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral au Yukon

Le gouvernement du Canada alloue 16,5 millions de dollars au Yukon dans le cadre du FTE. Cela comprend plus de 16,1 millions de dollars pour les 23 bénéficiaires suivants. Le reste du financement est consacré à l'administration et au renforcement des capacités.

Bénéficiaire final Allocation 2020-2021 ($) Première Nation Carcross/Tagish 294 880 Village de Carmacks 236 441 Premières Nations Champagne et Aishihik Nations 458 703 Ville de Dawson 827 710 Ville de Faro 236 441 Village de Haines Junction 472 993 Première Nation Kluane 166 654 Première Nation Kwanlin Dün 356 769 Première Nation Liard 410 163 Première Nation Little Salmon/Carmacks 259 689 Village de Mayo 236 441 Première Nation Na-Cho Nyäk Dun Na-Cho Nyäk Dun 242 700 Conseil Dena de Ross River 239 059 Première Nation Selkirk 276 678 Conseil Ta'an Kwä`ch'än 204 677 Conseil Teslin Tlingit 311 060 Village de Teslin, 236 441 Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in 363 241 Première Nation Vuntut Gwitchin 319 555 Ville de Watson Lake 827 710 Première Nation White River 141 170 Ville de Whitehorse 7 928 219 Collectivités non constituées en municipalités 1 132 600

Liens connexes

Liens connexes

