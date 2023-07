YORKTON, SK, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Afin de faire progresser la réconciliation, il faut soutenir la prestation de services de justice adaptés à la culture, dirigés par des Autochtones et offerts dans la communauté, ainsi qu'élaborer des politiques fondées sur les expériences vécues par les peuples autochtones. Ces éléments sont essentiels à l'apport de changements systémiques à notre système de justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné de Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire, et d'Isabel O'Soup, chef tribal du Conseil tribal de Yorkton, a annoncé un financement destiné à soutenir le Conseil tribal de Yorkton dans l'administration de la justice au sein de ses communautés au moyen des programmes et services de son unité de justice tribale.

Par l'entremise de son unité de justice tribale, le Conseil tribal de Yorkton collabore avec les communautés pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et services de justice qui tiennent compte des besoins culturels des Premières Nations membres, dans les réserves et les régions urbaines de la Saskatchewan. Grâce à ce soutien, le Conseil tribal de Yorkton pourra :

fournir des programmes communautaires destinés aux jeunes ayant des démêlés avec la justice, en ayant recours à la médiation entre la victime et le délinquant, à des forums sur la justice communautaire et à des réunions ou des conférences sur la responsabilité;

soutenir les comités de justice communautaire afin de renforcer la capacité de la communauté à répondre aux besoins des victimes et des délinquants en informant le public sur les programmes de justice réparatrice ou offrant des mesures de rechange;

organiser et tenir des ateliers pour les membres de la communauté concernant la prévention de la criminalité, les programmes pour la jeunesse, les services aux victimes, les programmes correctionnels et d'autres programmes de justice communautaire.

L'objectif de ces programmes et services est d'encourager l'égalité de traitement et la pleine participation des Premières Nations au sein du système de justice canadien. À long terme, ces programmes visent à réduire les taux de victimisation, de criminalité et d'incarcération parmi les Premières Nations membres, en Saskatchewan.

Le ministère de la Justice Canada fournit au Conseil une somme de 1 401 477 $ sur cinq ans (2021-2026), par l'entremise du Fonds de la justice communautaire du Programme de justice autochtone.

« Nous nous réjouissons de notre collaboration avec le gouvernement du Canada et avons hâte de poursuivre nos travaux au bénéfice de tous nos clients autochtones et non autochtones. Ces programmes ont des répercussions positives sur nos communautés et aident de nombreuses personnes traversant une situation difficile en faisant appel aux Aînés, aux cérémonies et à la culture pour favoriser leur guérison. »

Isabel O'Soup

Chef tribal du Conseil tribal de Yorkton

« Il est essentiel de soutenir les approches autochtones de l'administration de la justice pour faire progresser la réconciliation au Canada. C'est pourquoi notre gouvernement s'allie au Conseil tribal de Yorkton en vue de soutenir les efforts de son unité de justice tribale en faveur de l'apport de changements systémiques. Par ce financement, nous reconnaissons le rôle important que joue le Conseil tribal de Yorkton en vue d'améliorer l'accès à la justice et l'équité pour les Premières Nations membres dans le système de justice canadien. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada



Faits en bref

Le Programme de justice autochtone (PJA) appuie des programmes de justice communautaire destinés aux peuples autochtones qui offrent des solutions de rechange aux systèmes de justice généraux dans les cas qui s'y prêtent. Ces programmes peuvent intervenir à toute étape du continuum de la justice, y compris la prévention, la déjudiciarisation et la réinsertion sociale.

En consultation et en collaboration avec les partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux, le ministère de la Justice Canada élabore une stratégie en matière de justice autochtone pour lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice. La phase de mobilisation nous aidera à déterminer les principaux enjeux et les sujets de préoccupation des Autochtones en ce qui a trait à leur surreprésentation dans le système de justice.

élabore une stratégie en matière de justice autochtone pour lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice. La phase de mobilisation nous aidera à déterminer les principaux enjeux et les sujets de préoccupation des Autochtones en ce qui a trait à leur surreprésentation dans le système de justice. En 2020-2021, les peuples autochtones représentaient 32 pour cent des personnes incarcérées dans des établissements fédéraux au Canada , mais seulement 5 pour cent de la population générale. (Sources : Bureau de l'enquêteur correctionnel, Statistiques sur la population et la démographie, Statistique Canada).

