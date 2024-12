L'organisme montréalais obtient une aide financière de plus de 1,5 M$ de DEC.

MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable pouvant atteindre 1 622 030 $ à la Cité des arts du cirque. Cet appui de DEC permettra à l'organisme de bonifier et de rehausser le pouvoir attractif et l'expérience des visiteurs du site culturel de la TOHU, situé au cœur d'un pôle récréotouristique de l'Est de Montréal.

Née à la fin des années 1990, la Cité des arts du cirque est une grappe sectorielle vouée au cirque contemporain. Il s'agit d'un pôle de créativité, d'innovation, de rayonnement et d'emploi important dans le quartier Saint‍-‍Michel de Montréal. L'OBNL rassemble le milieu circassien montréalais de la formation à la diffusion, en passant par la production sur un périmètre resserré dont le point d'ancrage est son bâtiment la TOHU, le premier bâtiment vert certifié LEED Or Canada au Québec et doté de l'unique salle circulaire en Amérique du Nord.

L'aide de DEC permettra d'entreprendre plusieurs améliorations d'aménagements et l'ajout de nouvelles infrastructures sur le site, incluant l'installation de la patinoire réfrigérée. Le projet a également permis la tenue des Week‍-‍ends aériens et du 10e Marché international de cirque contemporain durant l'été 2024.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« La TOHU et son travail est si important pour notre communauté. Je suis tellement fière d'appuyer la TOHU et de contribuer à l'installation de cette nouvelle patinoire. Grâce à notre soutien, la TOHU pourra bonifier le pouvoir attractif de l'Est de Montréal. Ce site deviendra certainement un rendez-vous rassembleur et festif au cœur de l'hiver montréalais. J'invite le public à profiter pleinement de ces installations. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'ajout de la patinoire de la TOHU permettra à la communauté de Saint‍-‍Michel de profiter des attraits de l'hiver de manière active et ludique. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le tourisme dans la région montréalaise et partout au Québec afin que les résidents et les touristes du monde entier puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que nous avons à offrir. Et cette toute nouvelle destination en est le parfait exemple! »

Patricia Lattanzio, députée de Saint‍-‍Léonard-Saint‍-‍Michel

« La TOHU est ravie de ce premier ajout à nos infrastructures extérieures. La patinoire-théâtre réfrigérée vient compléter à merveille le pôle de loisir hivernal qui commençait déjà à se constituer autour du parc Frédéric‍-‍Back avec le ski de fond, la raquette et la trottinette des neiges. Elle permettra à tous les visiteurs, qu'ils soient Michelois, Montréalais, Canadiens ou internationaux, de s'adonner à une grande diversité d'activités extérieures nordiques dans un cadre original, à la fois urbain et nature. D'autres projets seront développés au fil des saisons grâce à la contribution très appréciée du gouvernement du Canada : restez à l'affût! »

Pascale Bélanger et Benoit Mathieu, codirection générale, TOHU

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

