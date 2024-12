Le gouvernement du Canada et l'ANSAF collaborent pour améliorer l'offre des expériences touristiques emblématiques par les communautés autochtones

OTTAWA, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Les investissements dans le tourisme autochtone soutiennent les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis et favorisent la réconciliation économique tout en créant des emplois. Les investissements du gouvernement doivent viser l'habilitation des communautés autochtones pour qu'elles puissent croître et développer les expériences et les projets riches sur le plan culturel qu'elles partagent avec le monde.

Il s'agit là de l'objectif du Fonds pour le tourisme autochtone (FTA) et du volet des expériences touristiques autochtones emblématiques (VETAE). Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé le premier projet bénéficiaire de financement dans le cadre du VETAE, qui investit dans des attractions touristiques uniques menées par des Autochtones. Les partenaires qui ont également permis la réalisation de ce projet ont aussi pris part à l'annonce.

La Première Nation Kwanlin Dün a obtenu 755 000 $ pour augmenter sa capacité d'hébergement hors réseau au Sky High Wilderness Ranch en ajoutant des chalets en bois rond, accueillir des groupes plus nombreux et générer davantage de revenus. Situé près de Fish Lake, à environ 15 km à l'ouest de Whitehorse, au Yukon, le ranch offre des expériences variées tout au long de l'année, comme admirer les aurores boréales et se promener en traîneau à chiens, en motoneige ou à cheval. Nous sommes conscients que les possibilités économiques offertes par le tourisme sont considérables, et le financement annoncé aujourd'hui permettra à la Première Nation Kwanlin Dün de tirer parti de cette croissance.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, la présidente du conseil administratif de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF), Elaine Chambers, le ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon, l'honorable John Streicker, le député du Yukon, Brendan Hanley, et des représentants de la Première Nation Kwanlin Dün ont fait l'annonce aujourd'hui à Ottawa.

Soutenir le tourisme autochtone

Le lancement de l'initiative du VETAE, qui est dotée d'une enveloppe de 10 millions de dollars, a été annoncé par la ministre Ferrada en mai 2024. Le VETAE vise à soutenir des expériences phares qui servent de pôles d'attraction aux destinations touristiques dans les communautés autochtones, en plus d'aider à améliorer les infrastructures et les services nécessaires à l'industrie. Ce volet est administré par l'ANSAF, un organisme qui chapeaute plus de 50 institutions financières autochtones. L'ANSAF travaille au développement économique des communautés autochtones depuis plus de 35 ans. Il collabore avec un comité consultatif autochtone constitué de représentants d'associations touristiques autochtones de tous les coins du pays pour cerner et évaluer des projets qui pourraient apporter une contribution positive à leurs communautés et attirer des investissements additionnels.

Ce financement fait partie de l'enveloppe de 20 millions de dollars du FTA prévu dans le budget de 2022 pour stimuler la croissance durable de l'industrie du tourisme autochtone au Canada. Le FTA comporte deux volets : le VETAE, qui favorise l'élaboration d'expériences touristiques autochtones phares, et le volet micro et petites entreprises, qui aide les organisations touristiques autochtones à à se préparer à mener des activités commerciales, à accueillir des visiteurs et à exporter. Les investissements dans le tourisme autochtone sont un élément central des travaux menés par le gouvernement pour stimuler le secteur canadien du tourisme, conformément à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

Citations

« Les possibilités économiques du tourisme autochtones sont considérables, mais nous devons veiller à ce que les Autochtones demeurent ceux qui profiteront le plus de cette croissance. L'annonce d'aujourd'hui, faite de concert avec la Première Nation Kwanlin Dün, suscitera des possibilités économiques locales et favorisera la réconciliation. Nous continuons d'investir dans de telles initiatives, et j'ai hâte d'en voir les résultats dans les communautés partout au pays. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« Au nom du gouvernement du Yukon, je félicite le Sky High Wilderness Ranch et la Première Nation Kwanlin Dün d'avoir obtenu des fonds fédéraux en appui à l'expansion commerciale et à l'amélioration de l'expérience des visiteurs. Cet investissement rehaussera le profil du Yukon à titre de destination de premier choix pour le tourisme autochtone, en plus de renforcer les liens avec la culture et les traditions autochtones. Le projet ouvrira de belles possibilités de découverte de la terre et d'enrichissement culturel. »

- Le ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon, l'honorable John Streicker

« La Première Nation Kwanlin Dün fait découvrir son histoire et sa culture à des visiteurs du monde entier par l'entremise du Sky High Wilderness Ranch. Je suis heureux de constater que le gouvernement fédéral tire parti du Fonds pour le tourisme autochtone afin de soutenir l'expansion des activités de cet établissement et d'investir dans ses expériences distinctives, comme les promenades en traîneaux à chiens et l'équitation. Les touristes pourront s'imprégner d'expériences culturelles authentiques, et les bienfaits s'étendront au Ranch, à la Première Nation Kwanlin Dün et à l'ensemble de la population du Yukon. »

- Le député du Yukon, Brendan Hanley

« L'acquisition du Sky High Wilderness Ranch, en 2023, constituait un jalon historique pour la Première Nation Kwanlin Dün. Notre Première Nation tirera des avantages considérables en étant propriétaire de cette entreprise touristique située au cœur de notre territoire traditionnel à Łu Zil Män (Fish Lake). Le financement accordé par l'Association nationale des sociétés autochtones de financement et Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour la construction de nouveaux bâtiments sera un moteur de croissance et d'expansion. Nous pourrons ainsi offrir plus de possibilités à nos citoyens et à l'ensemble des Yukonnais qui souhaitent découvrir notre terre et notre culture. »

- Le chef de la Première Nation Kwanlin Dün, Sean Uyenets'echᶖa Smith

« Grâce au VETAE, nous donnons plus d'autonomie aux entrepreneurs autochtones de façon qu'ils créent des expériences phares qui représentent véritablement la culture et les traditions autochtones et favorisent la durabilité du secteur. Ce financement stimule non seulement le tourisme, mais renforce également nos communautés en créant des emplois, en soutenant l'économie autochtone et en attirant des touristes étrangers à qui nous pourrons raconter en personne notre histoire. »

- La présidente du conseil administratif de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Elaine Chambers

Faits en bref

En 2022, le tourisme autochtone a contribué à hauteur de 1,7 milliard de dollars au PIB canadien et employé 32 000 personnes.

Le secteur du tourisme autochtone présente des possibilités économiques aux communautés autochtones partout au pays, y compris aux femmes, car 36 % des entreprises touristiques autochtones appartiennent à des femmes.

Il s'agit de l'une des nombreuses initiatives conçues pour promouvoir le développement et l'expansion du secteur du tourisme autochtone et mettre l'accent sur la résilience et les possibilités futures.

Dans le budget de 2022, une somme de 20 millions de dollars a été affectée au Fonds pour le tourisme autochtone afin d'aider l'industrie à se relever de la pandémie.

Le gouvernement du Canada a lancé le volet micro et petites entreprises du FTA en novembre 2023, et le volet des expériences touristiques autochtones emblématiques (VETAE) en mai 2024.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Jean-Christophe Armstrong, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected], 343-543-7313; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]