Soutenir le logement locatif - Résultats de la SCHL pour le 3e trimestre de 2019

OTTAWA, le 29 nov. 2019 /CNW/ - Le volume d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) s'est accru de 35 % pendant le troisième trimestre de 2019, comparativement à la même période en 2018. Ce résultat, qui est présenté dans le Rapport financier trimestriel de la SCHL diffusé aujourd'hui, reflète la contribution de la SCHL à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier canadien en plus de son appui continu pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de logement.

« Nous avons constaté que la demande était croissante dans le secteur du logement locatif, une solution qui demeure importante pour beaucoup de Canadiens. Nous avons continué d'appuyer cette solution dans le cadre de nos activités commerciales et des initiatives de la Stratégie nationale sur le logement, » selon Lisa Williams, chef des finances à la SCHL. « De plus, nos résultats du troisième trimestre soulignent que nous continuons à contribuer à la stabilité du système financier canadien en gérant nos ressources de manière prudente. »

La SCHL soutient le secteur du logement locatif en offrant des programmes de financement et produits d'assurance prêt hypothécaire pour appuyer la construction, l'achat ou le refinancement d'immeubles collectifs. La SCHL a aussi publié des suppléments d'information sur ses activités d'aide au logement, d'assurance prêt hypothécaire, de financement hypothécaire et sur ses activités liées aux obligations sécurisées afin de fournir plus de précisions sur ces activités.

Autres faits saillants des trois mois clos le 30 septembre 2019 :

La SCHL a fourni de l'assurance prêt hypothécaire pour plus de 69 000 logements à l'échelle du pays, soit plus de 31 000 logements de propriétaires-occupants et plus de 38 000 logements locatifs.

La SCHL a signé des accords bilatéraux avec la Nouvelle-Écosse et le Nunavut dans le contexte du Cadre de partenariat FPT pour le logement afin de soutenir l'exécution des initiatives clés de la Stratégie nationale sur le logement.

dans le contexte du Cadre de partenariat FPT pour le logement afin de soutenir l'exécution des initiatives clés de la Stratégie nationale sur le logement. La SCHL a maintenu la qualité de son portefeuille, le taux global de prêts en souffrance s'établissant à 0,30 %. L'emprunteur type ayant contracté un prêt hypothécaire assuré par la SCHL a fait une mise de fonds de 7,6 %, il avait un pointage de crédit de 756 et il a payé 294 689 $ pour son logement.

il a payé 294 689 $ pour son logement. Au 30 septembre 2019, les contrats d'assurance en vigueur s'élevaient à 433 milliards de dollars et les cautionnements en vigueur, à 488 milliards de dollars.

Faits saillants du T3 Trois mois clos le 30 septembre 2019 Neuf mois clos le 30 septembre 2019 Résultat net (M$) 383 1 156 Financement public des programmes de logement (M$) 393 1 550 Nouveaux titres cautionnés (G$) 43 124 Volume d'assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité (logements) 29 477 74 697 Volume d'assurance de portefeuille (logements) 4 997* 23 908* Volume d'assurance pour immeubles collectifs (logements) 38 208 90 640

* Les substitutions au titre de l'assurance de portefeuille se sont élevées à 3 048 et 8 216 logements, respectivement, pendant les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2019.

Gestion du capital Au 30 septembre 2019 Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$) 12,2 Assurance prêt hypothécaire : capital disponible sur le capital minimal requis (%) 197 Total du capital disponible des activités de financement hypothécaire (G$) 2,4 Financement hypothécaire : capital disponible sur le capital requis (%) 198

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

