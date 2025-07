COMTÉ DE SIMCOE, ON, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Basil Clarke, préfet du comté de Simcoe et maire du canton de Ramara, et Josipa Petrunic, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de 221 116 $ pour l'élaboration d'une stratégie de transition vers une technologie de transport en commun à zéro émission dans le comté de Simcoe.

Cet investissement aidera le comté de Simcoe à déterminer les considérations économiques, technologiques et environnementales liées à l'électrification du parc de véhicules, ainsi qu'à planifier en conséquence.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de faire équipe avec le comté de Simcoe et le CRITUC pour soutenir la transition vers une stratégie de transport en commun à zéro émission. C'est une étape importante de la mise en place d'un réseau de transport en commun plus durable pour le comté de Simcoe pour les décennies à venir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le comté de Simcoe a travaillé fort pour réduire son impact environnemental dans tous ses secteurs, et il est maintenant prêt à se concentrer sur la réduction des émissions produites par son réseau de transport en commun grâce à l'aide du gouvernement du Canada. En prenant ces premières mesures pour tenter de mettre en œuvre une stratégie d'émissions nettes zéro, nous ouvrons la voie à un avenir plus vert et plus durable pour les générations à venir. »

Basil Clarke, préfet du comté de Simcoe

« Faire équipe avec le comté de Simcoe et le gouvernement du Canada marque une étape importante dans l'évolution de notre approche en matière de transport en commun. Ensemble, nous mettons en place des réseaux de transport plus propres et plus durables pour l'avenir. Je suis convaincue que notre engagement commun à réduire les émissions et à accroître la durabilité économique contribuera à bâtir un avenir plus vert pour les résidents de Simcoe. »

Josipa Petrunic, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 176 893 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). Le comté de Simcoe fournit 22 113 $ et un montant de 22 110 $ est alloué au projet dans le cadre du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités.

investit 176 893 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). Le comté de fournit 22 un montant de 22 alloué au projet dans le cadre du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre d'une entente avec le CRITUC, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à zéro émission du Canada .

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://logement-infrastructure.canada.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures

https://housing-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Fédération canadienne des municipalités - Fonds municipal vert

https://fondsmunicipalvert.ca/

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Brandon Maron, Consultant en relations publiques, Comté de Simcoe, secteur des services, Téléphone : 705-726-9300, poste 1593, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias - FCM, 613-907-6395, [email protected]; Kayla Moyes, Directrice de comptes, Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), Courriel : [email protected]