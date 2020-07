QUÉBEC, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de la visite chez Le Pignon Bleu, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre d'Agriculture et Agroalimentaire, a annoncé un financement de 27 900 $ partagé entre dix organisations dans la région de la ville de Québec. Ce financement a été rendu disponible dans le cadre du financement d'urgence du Fonds des infrastructures alimentaires locales de la Politique alimentaire pour le Canada, et a été versé par l'intermédiaire de partenaires du Club des petits déjeuners.

Ces organisations ont utilisé le financement pour acheter de la nourriture et d'autres nécessités de subsistance, pour acheter ou louer de l'équipement et des matériaux, transporter et distribuer la nourriture, accéder à de nouveaux centres de distribution, embaucher de l'aide temporaire pour aider à combler les pénuries de bénévoles et mettre en œuvre des mesures pour protéger leurs travailleurs et bénévoles.

Grâce à une subvention du Fonds des infrastructures alimentaires locales, Le Pignon Bleu a pu servir des déjeuners afin d'assurer la sécurité alimentaire d'enfants qui participaient à 21 camps de jour dans la région de la ville de Québec. L'organisation a aussi distribué 8 000 collations chaque jour, en plus de fournir les déjeuners aux enfants qui n'ont pas accès à des aliments nutritifs. Pendant la pandémie qui a forcé la fermeture des écoles, une aide d'urgence a été utilisée pour livrer des plats préparés et des aliments prioritaires directement aux familles en situation précaire. Entre 500 et 1 000 repas par jour ont été livrés et plus de 5 000 familles ont profité de ce service. Lorsque les cours ont repris, les livraisons régulières ont recommencé dans les écoles partenaires, mais des repas étaient toujours livrés aux familles dont les enfants ne sont pas retournés à l'école.

Le financement d'urgence de 100 millions de dollars a été lancé en mars dernier afin d'aider à améliorer l'accès à la nourriture pour les gens qui faisait face à une insécurité alimentaire au Canada en raison de la COVID-19. Le financement a été versé à des banques alimentaires et à d'autres organisations de récupération alimentaire nationales qui l'attribuent dans leurs réseaux. Jusqu'à maintenant, 1 856 projets individuels dans des collectivités de l'ensemble du Canada ont reçu un soutien dans le cadre de ce financement d'urgence. Le Club des petits déjeuners a reçu 11,25 millions de dollars dans le cadre du financement d'urgence pour soutenir les groupes alimentaires locaux dans tout le pays.

En plus de ce financement d'urgence, le gouvernement lance le Programme de récupération d'aliments excédentaires de 50 millions de dollars qui vise à distribuer les denrées alimentaires excédentaires dans le réseau alimentaire le plus efficacement possible pour aider les Canadiens vulnérables. Un montant de 25 millions de dollars a aussi été attribué à Nutrition Nord pour garantir la sécurité alimentaire pour les citoyens les plus vulnérables du Canada dans les régions nordiques.

Citations

« La pandémie de la COVID-19 a été particulièrement éprouvante pour les Canadiens et les Canadiennes qui, avant cette crise, avaient déjà de la difficulté à accéder à des aliments sains, nutritifs et abordables. Ce défi a souligné le rôle essentiel que jouent les organisations telles que le Club des petits déjeuners, Le Pignon Bleu et leurs partenaires pour contribuer à ce que les enfants et les personnes qui traversent des périodes difficiles au Québec et au Canada se nourrissent convenablement. Avec la Politique Alimentaire du Canada, nous avons pour objectif que chaque Canadien ait accès à des aliments frais et nutritifs, peu importe où il vit. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

« La pandémie a exacerbé la précarité alimentaire de beaucoup de Québécoises et Québécois, en particulier dans les ménages avec enfants. Ces organisations ne sont que quelques-uns des nombreux groupes locaux qui travaillent dur dans les communautés de la province. »

- Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec et Président du Conseil du Trésor

« Je suis fier de soutenir ces organisations locales qui ont été capables de surmonter des défis importants pour garantir que tous les gens aient accès à une alimentation saine tout au long de cette crise. »

- Joël Lightbound , député fédéral de Louis-Hébert et Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Aux premiers stades de la pandémie, nous avons lancé le programme de subvention d'urgence COVID-19 du Club des petits déjeuners. Notre équipe a compris que nous devions bouger rapidement afin d'atteindre un nombre croissant d'enfants et de familles confrontés à l'insécurité alimentaire au Canada. J'applaudis le leadership de la ministre Bibeau et de son équipe très solidaire au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, qui a travaillé en étroite collaboration avec nous pour s'assurer que nous étions bien utilisés et capables de rendre service. Nous avons ainsi pu alléger le fardeau de l'insécurité qui pèse sur les épaules de tant d'enfants et de familles, et le remplacer par de l'espoir et des sourires. »

- Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners

« Déjà partenaire du Pignon Bleu depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral, cette fois via Agriculture et Agroalimentaire Canada, contribue à l'amélioration de la qualité de vie de toute une communauté à un moment où les besoins d'aide alimentaire d'urgence pour les plus vulnérables d'entre-nous sont plus criants que jamais. Nous l'en remercions sincèrement et l'assurons que, ce faisant, il participe à une grande chaîne de solidarité sans laquelle rien de tout cela ne serait possible. »

- Roseline Roussel, directrice générale, Pignon Bleu

Faits en bref

Le financement d'urgence du Fonds des infrastructures alimentaires locales vise à améliorer l'accès à la nourriture pour les Canadiens qui font face à des répercussions sociales, économiques et sur la santé en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le Pignon Bleu est une organisation communautaire dont la mission est de contribuer à la sécurité alimentaire des enfants et des familles dans la ville de Québec pour appuyer leur développement et de contribuer à la formation et à l'intégration au travail des gens sans emploi.

Le financement mentionné aujourd'hui a été distribué aux organismes suivants :

Le Pignon Bleu- La Maison pour grandir



Ressource espace familles (Solidarité Ste-Ursule)

)

Service de Référence en Périnatalité pour les Femmes Immigrantes de Québec (SRPFIQ)



La Butineuse de Vanier



Mères et monde



Centre Ressources Jardin de Familles



Centre de pédiatrie sociale de Lévis



Maison de la Famille Rive-Sud



Le Pivot



Service d'entraide de Saint-Rédempteur

