MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - En cette Journée internationale des droits des femmes, La Gouvernance au Féminin (LGAF) dévoile les organisations ayant obtenu sa Certification ParitéTM.

En 2022, un nombre record de 83 organisations se sont enrôlées dans la Certification Parité™ et plus de 700 000 employé.e.s au Canada et aux États-Unis œuvrent aujourd'hui dans une organisation certifiée. Afin de célébrer ce remarquable succès, La Gouvernance au Féminin tient un cocktail de dévoilement officiel de ces organisations qui resserrent concrètement l'écart entre les genres, de 17 h 30 à 19 h 30 ce soir au Ritz-Carlton Montréal.

Les 10 organisations suivantes ont obtenu la Certification ParitéTM niveau Platine : Accenture | Banque Nationale | CBC/Radio-Canada | Desjardins | Intact Corporation financière | Mercer Canada Limitée | Sanofi Canada | Sodexo Canada Limitée | Sun Life | Ville de Montréal.

Cinq d'entre elles - soit Banque Nationale, Intact, Desjardins, Sodexo et Sun Life - sont des organisations « pionnières » de la Certification Parité TM, étant enrôlées lors de la toute première cohorte en 2017. LGAF tient à souligner l'engagement exemplaire de cinq autres organisations « pionnières » certifiées à nouveau cette année : La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) | Lavery | McKesson | Rio Tinto | Sollio Groupe Coopératif.

LGAF salue aussi quatre organisations qui ont obtenu la Certification Parité TM à la fois au Canada et aux États-Unis : Alithya | Fiera Capital | Industrielle Alliance | WTW (anciennement Willis Towers Watson).



L'ensemble des organisations qui ont été certifiées Bronze, Argent ou Or peuvent être consultées ici : https://lagouvernanceaufeminin.org/cetificationparite/



« Alors que l'impact positif de l'équité, de la diversité et de l'inclusion sur la performance financière, l'innovation, l'engagement des employé·e·s et l'image de marque est de plus en plus reconnu, un nombre grandissant d'organisations s'efforcent de combler l'écart entre les genres. Voilà où la Certification Parité™ de La Gouvernance au Féminin entre en scène ! Cet outil novateur et rigoureux prend en considération l'intersectionnalité afin que les entreprises qui souhaitent donner les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes le fassent de manière équitable envers toutes les femmes, sans égard à leur origine, leur orientation sexuelle, leur âge, leur religion, une situation de handicap, etc. Il est toujours possible pour les organisations de s'inscrire pour la Certification 2023. Même les PME sont désormais les bienvenues dans le programme ! » Caroline Codsi, présidente fondatrice de LGAF.

À PROPOS DE LA GOUVERNANCE AU FÉMININ

La Gouvernance au Féminin est un OBNL fondé en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à clore l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification Parité TM, d'événements inspirants ainsi que de programmes de formation en gouvernance et de mentorat.

En savoir plus sur La Gouvernance au Féminin : https://lagouvernanceaufeminin.org

À PROPOS DE LA CERTIFICATION PARITÉ TM

La Certification Parité TM de LGAF - la première à avoir été créée en Amérique du Nord en 2017 avec le soutien pro bono de McKinsey & Company - permet aux organisations de concrètement resserrer l'écart entre les genres, à tous les niveaux hiérarchiques. Avec le soutien de ses partenaires Accenture, Mercer et WTW (anciennement Willis Towers Watson), LGAF évalue et guide les entreprises engagées sur le chemin de la parité tout en prenant en considération l'intersectionnalité et les multiples facettes de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

En savoir plus sur la Certification Parité TM : https://certificationparite.org

SOURCE La Gouvernance au féminin

Renseignements: Contact media : Justin Meloche, 514 995-9704, [email protected]; Renseignements : Geneviève Bédard, 514 893-1258, [email protected]