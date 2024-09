12e édition du Gala de reconnaissance de La Gouvernance au Féminin à Montréal : Plus de 100 organisations obtiennent la Certification Parité™ reconnaissant leur engagement concret et leur progression continue vers une culture d'entreprise plus équitable et inclusive

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le gala de reconnaissance annuel de La Gouvernance au Féminin, présenté à guichets fermés hier soir au Palais des congrès de Montréal par AtkinsRéalis, et co-présidé par Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP, et Denis Ricard, président et chef de la direction d'iA Groupe financier (Industrielle Alliance) financier a été un succès retentissant !

La présence de personnalités telles que le très honorable Justin Trudeau, les ministres Anita Anand, François-Philippe Champagne, Jean Boulet et Chantal Rouleau a témoigné de l'importance de cette cause. Ensemble, nous avons célébré plus de 100 organisations certifiées pour leurs efforts remarquables en faveur de la parité, reconnaissant leur engagement concret et leur progression continue vers une culture d'entreprise plus équitable et inclusive.

Nous avons également souhaité la bienvenue aux nombreuses nouvelles organisations enrôlées pour la première fois cette année dans la Certification Parité™ et qui intègrent les rangs des organisations les plus progressistes du Québec.

Un grand merci à tou•te•s celles et ceux qui ont contribué à faire de cette soirée un moment inoubliable dont Stephanie Vaillancourt, présidente Canada d'AtkinsRéalis, qui nous a livré un vibrant discours sur l'importance de la présence des femmes dans les milieux hautement dominés par les hommes.

Merci également à notre commanditaire argent: Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et nos commanditaires bronze BNP Paribas et Roche Bobois pour leur soutien au Gala ainsi qu'à nos partenaires de Certification Parité™ Accenture, Mercer Canada et WTW ! Sans oublier nos partenaires annuels Air Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et The Globe and Mail.

Notez à vos agendas le 25 septembre 2025, alors que nous célèbrerons les 15 ans de La Gouvernance au Féminin dans le cadre d'un Gala co-présidé par Geneviève Fortier, cheffe de la direction de Promutuel Assurance et Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

Pour télécharger des photos de l'événement : https://we.tl/t-ZmqYgaB4Wd

Crédit photo : Annie Paquin et François Harmant

À PROPOS DE LA GOUVERNANCE AU FÉMININ

La Gouvernance au Féminin est une organisation fondée en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à clore l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisation y travaille par le biais de sa Certification Parité™, d'événements inspirants ainsi que divers programmes de formation en gouvernance et développement de leadership.

En savoir plus sur La Gouvernance au Féminin : https://lagouvernanceaufeminin.world

En savoir plus sur la Certification Parité™ : https://certificationparite.world

