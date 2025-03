MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - Alors que les avancées en matière d'équité, de diversité et d'inclusion sont de plus en plus menacées par un retour en arrière inquiétant, La Gouvernance au Féminin (LGAF) continue de mener le combat pour la parité. L'organisation est fière d'annoncer aujourd'hui sa nouvelle cohorte d'entreprises ayant obtenu la Certification ParitéMD, un engagement fort et concret pour l'égalité des genres.

Cette annonce prend une signification particulière en cette Journée internationale des droits des femmes, alors que LGAF célèbre son 15e anniversaire, marquant une décennie et demie d'engagement pour transformer les milieux professionnels. Depuis sa création en 2010, l'organisation a accompagné plus de 150 entreprises d'envergure, au Canada et aux Etats-Unis, dans leur transition vers des pratiques plus inclusives, contribuant à bâtir des environnements où l'égalité ne reste pas un vœu pieux, mais devient une réalité mesurable et durable.

Cette année, sur près d'une centaine d'organisations enrôlées, 14 ont atteint le niveau Platine : Banque Nationale, BNP Paribas, CBC Radio-Canada, Intact, Loto Québec, Marsh, Mercer, Mouvement Desjardins, Sanofi, Sodexo, Sun Life, TMX, Ville de Montréal et WTW (USA). Un nombre record, prouvant qu'il est possible de dépasser les intentions et d'incarner un véritable changement.

Pour dévoiler la nouvelle cohorte complète d'organisations certifiées, La Gouvernance au Féminin organise un déjeuner-conférence le 11 mars 2025 au Ritz-Carlton de Montréal, réunissant des panélistes de renom : Stéphanie Vaillancourt, présidente Canada d'AtkinsRéalis, Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal exploitation minière et infrastructure Canada, Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'Ecole de Technologie Supérieure et ancienne présidente de l'Ordre des Ingénieurs du Québec et Alain Masse, président d'UAP. Ces personnalités influentes partageront leurs perspectives sur l'importance de renforcer la présence des femmes dans les industries traditionnellement masculines.

Consultez la liste complète des organisations certifiées ici :

https://lagouvernanceaufeminin.world/certification-parite/

"Cette année marque une étape importante pour La Gouvernance au Féminin : nous célébrons 15 ans de travail acharné pour faire progresser la parité dans les organisations et avons vu des entreprises transformer leurs pratiques et s'engager dans une évolution tangible vers plus d'inclusion et d'équité. Mais notre mission est loin d'être terminée. L'égalité des genres n'est ni un luxe ni une tendance, c'est un impératif économique et social. Les organisations qui s'engagent activement dans cette voie ne se contentent pas de bâtir une société plus juste, elles renforcent aussi leur performance, leur innovation et leur capacité à affronter l'avenir avec résilience. Aujourd'hui, nous célébrons celles qui font avancer cette cause avec nous, en posant des actions concrètes pour un monde professionnel plus équitable." Caroline Codsi, Présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin.

Afin de célébrer cet engagement exemplaire, La Gouvernance au Féminin tiendra également deux prestigieux Galas de reconnaissance :

A Montréal le 25 septembre 2025 au Palais des Congrès . Ce gala, présenté par WSP, se tiendra sous la coprésidence d'honneur de Geneviève Fortier , cheffe de la direction de Promutuel Assurance et Denis Thivierge , président et chef de la direction de CIMA+ .

. Ce gala, présenté par se tiendra sous la coprésidence d'honneur de , cheffe de la direction de et , président et chef de la direction de . L'édition de Toronto se déroulera le 25 novembre 2025 au Four Seasons. Cet événement se tiendra sous la coprésidence d'honneur d'Emily Heitman, présidente de Schneider Electric Canada et Scott Wood , président et chef de la direction de Fairstone.

À PROPOS DE LA GOUVERNANCE AU FÉMININ

Fondée en 2010, La Gouvernance au Féminin (LGAF) a pour mission de soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession aux organes décisionnels, et d'autre part les organisations progressistes en quête de parité dans leur milieu de travail. En célébrant ses 15 ans d'existence, l'organisation continue de jouer un rôle clé dans la transformation des pratiques professionnelles en matière de diversité et d'inclusion.

En savoir plus sur LGAF : https://lagouvernanceaufeminin.world

À PROPOS DE LA CERTIFICATION PARITÉMD

La Certification ParitéMD de LGAF - la première à avoir été créée en Amérique du Nord en 2017 - permet aux organisations de concrètement resserrer l'écart entre les genres, à tous les niveaux hiérarchiques. Avec le soutien de ses partenaires Accenture, Mercer et WTW, LGAF évalue et guide les entreprises engagées sur le chemin de la parité.

En savoir plus sur la Certification ParitéMD : https://certificationparite.world

