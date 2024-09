Depuis plus d'une décennie, Capital Motion Picture Group Inc diffuse du contenu canadien au grand écran comme au petit écran. Ses titres sont présentés sur Netflix, BBC, Apple TV et Prime Video, ainsi que sur Blu-ray et DVD. Grâce à sa plateforme JustWatchMe.tv, le contenu est diffusé au moyen de multiples services novateurs, comme la transmission sur demande gratuite avec publicités, le service d'abonnement sur demande, la qualité supérieure sur demande, le flux en direct et le cinéma éphémère. Le service est offert sur le Web, les appareils mobiles, les téléviseurs intelligents et sous la forme de cinéma éphémère. JustWatchMe.tv comprend également du cybercommerce avec un tiers, des médias sociaux et des fonctionnalités de partage, ce qui accroît les possibilités de découverte.

Capital Motion Picture Group Inc. recevra une aide financière durant les exercices 2023-2024 et 2024-2025 afin de soutenir l'expansion de l'entreprise au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, entre autres. JustWatchMe.tv offrira de la visibilité sur la scène internationale aux aux créateurs et créatrices de contenu canadiens, y compris les créateurs autochtones ou membres d'un groupe en quête.

Parmi les principales activités liées au projet, mentionnons l'élaboration d'un plan d'exportation et d'une stratégie de marketing; la réalisation d'activités de préparation à la commercialisation à l'étranger; le développement du cybercommerce, de tests bêta, de médias sociaux et du marketing; des stages, du mentorat et des formations sur l'intégration du numérique et le marketing. Capital Motion Picture Group Inc. sera également représenté lors de marchés de contenu internationaux, y compris le Marché du Film à Cannes, le Marché du film européen à Berlin, le Festival international du film de Toronto et le Festival international du film de l'Atlantique afin d'établir, lors de marchés des contenus, des partenariats avec des acteurs majeurs de l'industrie.