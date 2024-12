Les gouvernements du Canada et de l'Alberta apportent un soutien financier important aux francophones de l'Alberta

ALBERTA, AB, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Le bilinguisme au Canada est une source de fierté et d'unité nationales ainsi que l'expression de notre identité.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a annoncé la ratification de l'Entente Canada-Alberta relative aux services en français 2023-2024 à 2027-2028 avec le gouvernement de l'Alberta. Cette entente prévoit une contribution financière fédérale totalisant plus de 11 200 000 dollars sur 5 ans à la province.

En appuyant la planification et la prestation de services à l'échelle provinciale, ce financement facilite l'accès aux services en français en Alberta et contribue à la vitalité de la communauté franco-albertaine. Ces fonds serviront à appuyer des secteurs provinciaux clés, notamment le développement économique, les arts, la culture et le patrimoine, la santé et l'activité physique, la justice, l'immigration, les services sociaux et le soutien à la communauté.

Une offre active de services en français de la part des ministères et organismes gouvernementaux est essentielle à la promotion du bilinguisme et à l'égalité de statut de nos deux langues officielles. Au cours de la dernière année, le gouvernement fédéral a conclu 10 nouvelles ententes de collaboration intergouvernementale relatives aux services dans la langue de la minorité.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de ce progrès et renforce le rôle indispensable des gouvernements provinciaux et territoriaux comme partenaires essentiels dans l'aménagement de milieux de vie épanouissants pour les communautés vivant en situation minoritaire.

Cet investissement réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada à travailler de concert avec les provinces et les territoires pour que les communautés de langue officielle en situation minoritaire puissent recevoir les services dont elles ont besoin dans leur langue.

« Tous les Canadiens devraient avoir accès aux services et aux programmes gouvernementaux dans une des langues officielles du Canada. C'est pourquoi nous investissons plus de 11,2 millions de dollars sur 5 ans dans l'Entente Canada-Alberta relative aux services en français 2023-2024 à 2027-2028, afin de renforcer l'appui à nos langues officielles. Cet investissement aidera les Albertaines et les Albertains à accéder aux services provinciaux essentiels dans la langue officielle de leur choix ».

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le gouvernement de l'Alberta est fier de soutenir la langue française dans la province, et nous sommes très fiers d'avoir conclu un accord de financement équitable avec Ottawa qui aidera à soutenir les services en français dans toute la province, sans oublier les millions déjà investis au gouvernement dans les services en français. »

- Tanya Fir, ministre des Arts, de la Culture et de la Condition féminine

Le gouvernement du Canada a rendu disponible un total de 142,4 millions de dollars sur 5 ans (2023-2028) aux gouvernements provinciaux dans le cadre d'ententes bilatérales en matière de services dans la langue de la minorité. Chaque entente est basée sur un partage équitable des coûts. Cela signifie que la province concernée assume la moitié des dépenses admissibles, tandis que le gouvernement fédéral s'engage à fournir l'autre moitié. Le gouvernement fédéral allouera également 85,5 millions de dollars sur 5 ans aux gouvernements territoriaux pour les services en français.

Cette enveloppe inclut l'investissement historique provenant du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 qui prévoit une bonification du financement alloué aux provinces pouvant aller jusqu'à 98,2 millions de dollars sur 5 ans.

Nous poursuivons notre collaboration avec l'ensemble des provinces et territoires, y compris celles n'ayant pas actuellement d'entente en vigueur, afin d'appuyer la prestation de services dans la langue de la minorité.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 33 mesures nouvelles ou bonifiées qui visent à protéger et promouvoir les langues officielles au pays.

Le 20 juin 2023, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles et du bilinguisme, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

