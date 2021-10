Souper-croisière drag-queens : Une première à Montréal

QUÉBEC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La première édition du souper-croisière drag-queens aura lieu le 30 octobre prochain à Montréal. À cette occasion, six drag-queens viendront sur le AML Cavalier Maxim livrer un spectacle complètement halloweenesque ! Costumes, humour et extravagance seront au rendez-vous, le tout dans le respect des mesures sanitaires.

Les croisières drag-queens permettent de faire la promotion de l'art de la drag - art parfois méconnu auprès de la clientèle. Par cette initiative, les organisateurs mettront en lumière des drag-queens de Montréal et de Québec : Gabry Elle, Lady Boom Boom, Matante Alex, Carmen Sutra, Miss Butterfly et Sasha Baga.

« Quand j'ai approché Croisières AML pour faire un premier événement de croisière drag-queens lors de la Fête Arc-en-ciel de Québec en septembre dernier, l'équipe n'a pas hésité à embarquer ! Et pour cette première édition à Montréal, ce sont même eux qui nous ont approchés. Définitivement, ces événements gagnent en popularité. Et c'est une bonne nouvelle pour notre communauté » - affirme Gabry Elle, organisatrice de l'événement.

L'expérience de septembre dernier a permis à Croisières AML de confirmer que ce type d'événement est vraiment très apprécié par leur clientèle. L'entreprise se trouve choyée de pouvoir promouvoir la diversité et l'inclusion à travers sa programmation. « C'est tellement drôle et rafraîchissant! Les clients auront définitivement le sourire accroché aux lèvres tout au long de l'événement. » - indique Noémie Cousineau, Directrice marketing et communications chez Croisières AML.

Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972 dont les capitaux sont 100 % québécois. Elle est depuis devenue avec ses 25 navires qui sillonnent le Saint-Laurent de Montréal à Tadoussac, la compagnie de croisière la plus importante au Canada. La qualité, l'originalité et la diversité des croisières de l'entreprise apportent chaque année bonheur, émotion et émerveillement à plus de 600 000 passagers. Le service impeccable et l'accueil chaleureux de ses 750 employés font la renommée de l'entreprise depuis près de 50 ans.

