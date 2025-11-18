Soumission frauduleuse : un propriétaire d'agence de placement arrêté pour fraude, fabrication et usage de faux

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le propriétaire de l'agence de placement de personnel Forstaff, Mohamed Ahmed Chouchane, a été arrêté ce matin pour fraude, fabrication et usage de faux par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

Selon l'enquête, M. Chouchane, 37 ans, aurait produit de fausses signatures pour son cautionnement sur un appel d'offres public lancé par le Centre d'acquisitions gouvernementales, le 19 septembre 2022, concernant l'obtention de services de ressources humaines en milieu hospitalier.

Il a par la suite été libéré sous promesse de comparaître au palais de justice de Joliette le 11 février prochain.

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant un dossier de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1-844-541-UPAC.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

