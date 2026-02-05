OTTAWA, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La Société Économique de l'Ontario (SÉO) procède à une importante réorganisation afin d'accroître son impact auprès de la francophonie économique de l'Ontario. Cette démarche marque un moment charnière pour l'organisation et vise à renforcer sa capacité à jouer pleinement son rôle, dans un contexte économique en profonde transformation.

« Notre démarche s'inscrit dans une volonté claire : concentrer nos actions, optimiser nos ressources et maximiser les retombées concrètes pour les entreprises et les personnes que nous soutenons, ainsi que nos partenaires », souligne Catherine B. Bachand, directrice générale de la SÉO. « En recentrant notre action sur des initiatives à forte valeur ajoutée, nous serons mieux outillés pour nous concentrer sur notre mission première, celle de contribuer à assurer la vitalité économique des communautés francophones de l'Ontario. »

Plus d'efficacité et plus d'impact

La restructuration vise à décloisonner les équipes de la SÉO, à renforcer la cohérence des opérations et à assurer un leadership transversal grâce au regroupement des activités sous deux nouvelles vice-présidences : l'une dédiée aux Programmes et opérations et l'autre aux Services corporatifs.

Dans cette logique, la SÉO prévoit également, pour la première fois, la création d'une unité d'affaires unique regroupant l'ensemble des services d'accès à l'emploi. Elle s'accompagne également d'une optimisation et d'une consolidation des activités de soutien aux entreprises, incluant des missions économiques et des programmes à forte valeur ajoutée pour les employeurs du Nord de l'Ontario, comme Recrute Nord.

Un processus évolutif

« Il faut voir cette réorganisation comme le point de départ d'un processus évolutif et réfléchi », explique Mme Bachand. « Il s'agit d'une étape préliminaire et essentielle à notre exercice de planification stratégique, attendu plus tard cette année. »

La main-d'œuvre francophone et bilingue contribue à près de 12 % du PIB ontarien, une proportion supérieure à celle du secteur manufacturier, et l'Ontario compte plus de 64 000 entreprises francophones. « Cet apport majeur à la prospérité collective appelle un engagement clair et concerté. La francophonie économique mérite d'être soutenue par une organisation forte et résiliente, capable d'accompagner les acteurs du milieu afin qu'ils puissent saisir pleinement les occasions qui s'offrent à eux, ici comme à l'international », conclut-elle.

À propos de la Société Économique de l'Ontario

Fondée il y a plus de 25 ans, la Société Économique de l'Ontario (SÉO) contribue activement à la vitalité économique des communautés francophones et bilingues de l'Ontario. S'appuyant sur une quarantaine d'employés répartis à travers la province, la SÉO favorise l'émergence de nouvelles entreprises et soutient la croissance des entreprises existantes, accompagne les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes francophones et bilingues dans leur intégration au marché du travail par l'accès à des emplois de qualité, appuie les employeurs dans leurs efforts de recrutement et soutient le développement économique des collectivités grâce à un ensemble d'initiatives et de programmes.

