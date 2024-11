Sortir des sentiers battus - LE BARREAU DU QUÉBEC VALORISE LA PRATIQUE DU DROIT EN RÉGION

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le Barreau du Québec lance une campagne de valorisation de la pratique du droit intitulée Sortir des sentiers battus : les avantages de la pratique en région. Ciblant les étudiants, les stagiaires et les membres du Barreau, celle-ci les invite à envisager l'exercice de la profession en région en tablant sur les multiples charmes et avantages de la vie hors des grands centres urbains. La campagne interpelle aussi les membres de l'Ordre sur un enjeu de société important : assurer un service accessible sur tout le territoire pour la population québécoise.

Certaines régions du Québec manquent de relève juridique dans certains domaines de droit, ce qui préoccupe le Barreau dont la mission est la protection du public. « Cela affecte l'offre de services à la population qui peine à se faire représenter dans des dossiers de nature importante tels qu'en droit criminel, droit de la jeunesse, droit familial. Les gens sont démunis et ne savent pas vers qui se tourner pour trouver des ressources », explique la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau. « Pour le Barreau, il s'agit d'un enjeu important de protection du public. »

Attirer et retenir les avocats et les avocates dans les régions

Un groupe de travail a été mis sur pied par le Barreau, il y a un an, pour réfléchir à la manière de résorber le manque d'effectifs dans ces régions. La campagne qui voit le jour représente l'effort concerté du Barreau du Québec et des régions visées par cette situation. Elle met notamment en valeur, sous forme de capsules vidéo, des témoignages d'avocats et d'avocates qui ont fait le choix de sortir des centres urbains et qui ont trouvé l'équilibre entre une carrière stimulante et une vie personnelle épanouie. Ces capsules sont diffusées sur le site Web du Barreau et celui de l'École du Barreau de même que dans les réseaux sociaux dès le 18 novembre.

Le Barreau encourage les membres de l'Ordre et les cabinets en région à afficher leurs offres de stage sur le site Web de l'École du Barreau et à partager les messages dans leurs réseaux. « Il est important que le mot circule afin que les personnes qui ont des décisions à prendre concernant leur choix de carrière puissent inclure cette information dans leur réflexion. Il y a de la demande et du travail pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus ! » ajoute la bâtonnière Claveau.

Un plan d'action global

Dans le cadre d'un plan d'action plus étoffé visant l'attraction et la rétention, plusieurs initiatives complémentaires sont en cours de déploiement, notamment la création d'un guide favorisant la réussite de l'intégration et la rétention des nouveaux avocats en région, des programmes d'accueil et d'accompagnement, des bourses d'incitation à la relocalisation, et des campagnes d'information dans les cégeps, les universités et auprès des conseillers en orientations.

Les régions du Québec qui accusent actuellement un manque d'avocates et d'avocats dans certains domaines de droit sont l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Îles de la Madeleine, l'Outaouais, les Laurentides, et Lanaudière. Les barreaux de section régionaux sont tous investis dans la réalisation de ce plan.

« Globalement, le Québec ne souffre pas d'une pénurie d'avocats et d'avocates, mais plutôt d'une très forte concentration des effectifs dans les grands centres urbains au détriment de certaines régions », rappelle la bâtonnière Claveau. « Je suis toutefois convaincue que la pratique en région peut être hautement satisfaisante pour les membres du Barreau, autant en raison des possibilités et des défis professionnels que pour le rythme de vie équilibré. Il suffit de tourner le regard vers les avantages qu'on peut y trouver. »

