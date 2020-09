Sortie d'un premier diagnostic du GRAVE en lien avec la pénurie d'enseignants et d'enseignantes en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec

ROUYN-NORANDA, QC, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis sa création, le Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants (GRAVE), regroupant une vingtaine d'acteurs des centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT), de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et du Centre d'études collégiales à Chibougamau, s'est mobilisé afin de réaliser sa mission : trouver des solutions innovantes aux pénuries d'enseignants et d'enseignantes sur ses territoires. À la suite de la mise en place en 2018 d'un vaste projet de recherche visant à faire le diagnostic des enjeux associés à l'attraction, la formation, le recrutement et la rétention des futurs enseignants et des enseignants en poste dans les deux régions, un premier diagnostic de la recherche-action est à présent disponible. Une première étape importante qui orientera la suite des travaux de cette communauté stratégique, dont la portée s'étend bien au-delà de ses territoires.